¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¡¡ÊÆ¹ñ£Ç£Ð¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ø¤ÎË½¸ÀàÅ±²óá¡ÖÁ´¤¯ÉÔÉ¬Í×¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤¬¡¢»ÐËå¥Á¡¼¥à¡¦¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Î¥ê¥¢¥à¡¦¥í¡¼¥½¥ó¤Ø¤ÎË½¸À¤òàÅ±²óá¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï¤Ï£·°Ì¤ËÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Àè½µ¤ÎÊÆ¹ñ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡ËÍ½ÁªÃæ¡¢¥Á¡¼¥à¤ÎÌµÀþ¤Ç¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢¤¨¡¼¤Ã¤È¡Ä¤ï¤¶¤È¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤â¤Î¤¹¤´¤¯¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍî¤È¤·¤¿¤ê¤È¤«¡×¤ÈÉÔËþ¤ò¤Þ¤¯¤·Î©¤Æ¤¿¡£¤½¤Î¸å¤È¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤â¡Ö¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¤À¤±¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤ï¤¶¤È²¿¤«¤ò¤ä¤é¤«¤¹¤ó¤À¡£¡×¤ÈÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥³¥à¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢£²£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¥·¥³£Ç£Ð¡Ê£²£´Æü³«Ëë¡Ë¤Î²ñ¸«¤Ë¥í¡¼¥½¥ó¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿³ÑÅÄ¤Ï¡Ö¥á¥Ç¥£¥¢¤ÇÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤È¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ö¥ë¥º¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÁ´¤¯ÉÔÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ£²¿Í¤ÇÄ¾ÀÜÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡ÖÀµÄ¾¤Ë¸À¤¦¤È¡¢¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¡ÊÊÆ¹ñ£Ç£Ð¡Ë¤Ç²¿¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ä¡£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¶ÛÄ¥¤¹¤ë»þ´ü¤À¤«¤é¤Í¡×¡£Âç¤¤ÊÂÐÎ©¤Ë¤ÏÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¡¡³ÑÅÄ¤ÏÍèµ¨µî½¢¤ÏÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢¥á¥¥·¥³£Ç£Ð¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ö¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó¤Ç¤Î·ë²Ì¡Ê£·°Ì¡Ë¤ÏÎÉ¤¤°ìÊâ¤À¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£Ëè¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³ÍÆÀ¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤À¡£¤³¤³¿ôÇ¯¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ï¤½¤ì¤¬¶ì¼ê¤À¤Ã¤¿¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£