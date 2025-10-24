東京時間に伝わった指標・ニュース



※経済指標

【日本】

消費者物価指数（9月）08:30

結果 2.9%

予想 2.9% 前回 2.7%（前年比)

結果 2.9%

予想 2.9% 前回 2.7%（生鮮食料品除くコア・前年比)



※要人発言やニュース

【日本】

片山財務相

日銀には専権事項があるので申し上げることない

私が日銀の金融政策にコメントする必要はない

植田日銀総裁は緩和的な金融環境の維持の重要性を強調



城内経済財政相

金融政策の具体的手法は日本銀行に委ねられるべきだ



【米中関係】

中国習近平国家主席はこれまで以上に自信を高めている（WSJ）

米中首脳会談では米国への譲歩は最小限に抑えるもよう

レアアースを武器に米国との貿易交渉でより強硬な姿勢を取る

最優先課題は台湾問題。トランプ氏に「米国は台湾独立に反対」との正式表明迫る



【米国・カナダ】

トランプ米大統領

カナダとの協議打ち切り、カナダは関税を悪く言う広告を不正に利用した



【米国】

シューマー院内総務に反抗する民主党員が増加、民主党の結束に亀裂が生じる

議員2人が軍人・連邦職員への給与支払いを求める共和党主導法案に賛成票投じた

軍関係者や運輸保安庁職員、航空管制官らは出勤が必須。報酬を受けるべきだ

