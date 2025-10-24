女性4人組ダンス＆ボーカルユニット「新しい学校のリーダーズ」が24日に公式サイトを更新。11、12日に予定していた公演の当日延期発表を謝罪し、この日の新潟公演は予定通り開催に向けて準備を進めていることを報告した。

公式サイトで「改めて10月11日、12日に開催を予定しておりました、「新しい学校はすゝむツアー」・けんしん郡山文化センター・仙台サンプラザホール（郡山市民文化センター）2公演の延期につきまして、ご来場頂いた皆さまはじめ、いつも新しい学校のリーダーズを応援頂いている皆さまに、多くのご心配とご迷惑をおかけし、申し訳ございませんでした」と謝罪。「直前までライブ開催に向けて模索した結果、開演予定時刻を過ぎての延期発表となったこと、重ねてお詫び申し上げます」と伝えた。

続けて「本日開催の「新しい学校はすゝむツアー」新潟公演は、改めて、皆さまに青春をお届けできるよう、メンバーはじめチーム一同、準備を進めております」とし、「今後とも新しい学校のリーダーズを応援頂けますと幸いです」と呼びかけた。

グループは11日に公式サイトを更新し、同日と翌日の公演について、メンバーの体調不良のため延期を発表していた。