テレビ東京系「あのちゃんの電電電波♪」が２１日に放送され、あのちゃんこと、歌手でタレント・あのがＭＣを務めた。

この日は、過去回のエピソードを振り返り。あのちゃんがゲストのコメントや行動を覚えているかをクイズ形式でチェックした。

今年、デビュー２９周年を迎えたＰＵＦＦＹ・吉村由美、大貫亜美をゲストに迎えた回で、２人が芸能活動の中で「めっちゃ後悔している」と話した内容が出題された。

あのちゃんは「簡単じゃないですか？ＰＵＦＦＹさん、ここ（共演）からすごくお世話になってますよ。やっぱ」と自信満々。「覚えてる、覚えてる。年齢を公開したこと」と回答した。

あのちゃんは自信を持って回答したが、正解は「本名での活動」。由美が「なんで芸名にしなかったんだろうと思って…」と話すと、亜美も「恥ずかしいよね」と苦笑した。

由美は「それ、めっちゃ後悔してる。芸名がほしい。今からでも。嫌じゃない？どこに行っても吉村由美だったら」と話し、亜美も「病院とか、銀行とか、宅急便とか全部…」と容易に個人を特定されてしまうデメリットを明かした。あのちゃんは「名前でバレちゃいますもんね…」と同情していた。