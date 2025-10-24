24日、高市早苗総理は所信表明演説で「強い経済」と「物価高対策」を強調するとともに、副首都や憲法・皇室典範の改正などについて方針を打ち出した。

【映像】高市総理の演説をかき消す「大音量ヤジ」が飛んだ瞬間

高市総理は衆参両院本会議で所信表明演説に臨み、冒頭「私は、日本と日本人の底力を信じてやまない者として、日本の未来を切り拓く責任を担い、この場に立っている。今の暮らしや未来への不安を希望に変え、強い経済を作る。そして、日本列島を強く豊かにしていく。世界が直面する課題に向き合い、世界の真ん中で咲き誇る日本外交を取り戻す。絶対にあきらめない決意をもって、国家国民のため、果敢に働く」と述べた。

連立については「政治の安定なくして、力強い経済政策も、力強い外交・安全保障政策も、推進していくことはできない。この思いを胸に、『日本再起』を目指す広範な政党合意の下、自由民主党、日本維新の会による連立政権を樹立した」と説明した。

経済財政政策については「この内閣では『経済あっての財政』が基本だ。『強い経済』を構築するため、『責任ある積極財政』の考え方の下、戦略的に財政出動を行う。これにより、所得を増やし、消費マインドを改善し、事業収益が上がり、税率を上げずとも税収を増加させることを目指す」とした。その上で「この内閣が最優先で取り組むことは、国民の皆様が直面している物価高への対応だ。暮らしの安心を確実に届ける」と宣言した。

自民党が参院選で掲げた1人2万〜4万円の給付金については「国民の皆様の御理解が得られなかったことから、実施しない」とした。

ガソリン税の暫定税率については「各党間の議論を踏まえ、今国会での廃止法案の成立を期す」とし、「寒さが厳しい冬の間の電気・ガス料金の支援も行う」と述べた。

いわゆる103万円の壁については「これまでの政党間の協議を踏まえ、今年の年末調整では160万円まで対応するが、基礎控除を物価に連動した形で更に引き上げる税制措置について、真摯に議論を進める」と説明した。

さらには今年のノーベル賞の受賞者2人に触れ、「強い経済の基盤となるのは、優れた科学技術力であり、イノベーションを興すことのできる人材だ。公教育の強化や大学改革を進めるとともに、科学技術・人材育成に資する戦略的支援を行い、『新技術立国』を目指す」と宣言した。

エネルギー安全保障については「国民生活及び国内産業を持続させ、更に立地競争力を強化していくために、エネルギーの安定的な安価な供給が不可欠だ。特に、原子力やペロブスカイト太陽電池をはじめとする国産エネルギーは重要だ」とした。

「国土強靭化対策」については「日本は世界有数の災害大国だ。南海トラフ地震、首都直下地震等の巨大災害に対する事前防災、そして発生してしまった災害の応急対策、復旧・復興は、国として対応すべき最優先課題だ」「首都の危機管理機能のバックアップ体制を構築し、首都機能分散及び多極分散型経済圏を形成する観点から、首都及び副首都の責務と機能に関する検討を急ぐ」と述べた。

健康医療安全保障については「社会保障制度改革を進めていく中で、現役世代の保険料負担を抑える。当面の対応が急がれるテーマについては早急に議論を進める」とした。

人口政策については「日本の最大の問題は人口減少であるとの認識に立ち、子供・子育て政策を含む人口減少対策を検討していく体制を構築する」とし、人口減少に伴う人手不足の状況においては「外国人材を必要とする分野がある」という前提を示しつつ「一部の外国人による違法行為やルールからの逸脱に対し、国民の皆様が不安や不公平を感じる状況が生じている」と説明。その上で「排外主義とは一線を画すが、こうした行為には、政府として毅然と対応する。政府の司令塔機能を強化し、既存のルールの遵守を求めるとともに、土地取得等のルールのあり方についても検討を進める。そのため、新たに担当大臣を置いた」と述べた。

外交・安全保障については「隣国である、中国、北朝鮮、ロシアの軍事的動向等が深刻な懸念となっている」として「日米同盟は日本の外交・安全保障政策の基軸だ。日米両国が直面する課題に対し、しっかりと連携し、日米同盟の抑止力・対処力を高めていく。私自身、トランプ大統領が訪日される機会にお会いし、首脳同士の信頼関係を構築しつつ、日米関係を更なる高みに引き上げていく」と述べた。

防衛力強化については「2022年12月の国家安全保障戦略をはじめとする『三文書』の策定以降、新しい戦い方の顕在化など、様々な安全保障環境の変化も見られる。我が国として主体的に防衛力の抜本的強化を進めることが必要だ。このため、国家安全保障戦略に定める『対GDP比2％水準』について、補正予算と合わせて、今年度中に前倒して措置を講じる。また、来年中に『三文書』を改定することを目指し、検討を開始する」とした。

憲法改正については「私が総理として在任している間に国会による発議を実現していただくため、憲法審査会における党派を超えた建設的な議論が加速するとともに、国民の皆様の間での積極的な議論が深まっていくことを期待する」とし、皇室典範については「安定的な皇位継承等の在り方に関する各党各会派の議論が深まり、皇室典範の改正につながることを期待する」と述べた。

