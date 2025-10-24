大型展示で存在感を示したシーテックのカルタブース（筆者撮影）

国内最大級のIT・デジタル展示会「CEATEC 2025（シーテック〈Combined Exhibition of Advanced TEChnologies〉2025）」が、2025年10月14〜17日に千葉市の幕張メッセで開かれ、登録者ベースで9万8884人が来場した。

主催は電子情報技術産業協会（JEITA）で、迎えて26回目。国内外の企業・団体810社（者）が出展し、生成AI（人工知能）に代表される新技術が変える未来社会を提示した。

今回は、約１カ月後の2025年11月26〜29日に同じ幕張メッセで９回目の「鉄道技術展」が開かれることもあって、鉄道会社は出展を見送り。鉄道関連業界からは、JR東日本発のスタートアップ企業・CaLta（カルタ）が唯一の参加となった。

カルタは、JR東日本グループなどが出資して2021年に創業。ドローンを活用した鉄道施設の保守点検など、業務革新を目的に立ち上げられた。2025年は大阪・関西万博に出展したほか、JR東日本の新しいまち・高輪ゲートウェイシティ（東京都港区）でドローンレースを開催するなど、社会に向けた情報発信に力を入れる。

今回の展示会ではカルタ、アプトポッド、キャドセンター、Liberaware（リベラウェア）といった新興６社との共同出展で、新技術による老朽インフラ点検など、社会課題を解決する企業姿勢を打ち出した。

鉄道に関係するのが建設現場への生成AI導入。ドローンやセンサーの計測データをAI管理することで、安全で効率的な作業が可能になるという。

高性能化が進むのがドローン。例えば、下水道内での飛行点検など、狭い場所でのインフラ老朽化を監視する。

カルタは今後、2026年１月６〜９日にアメリカ・ラスベガスで開かれる国際展示会「CES 2026」に出展。世界市場進出を視野に入れる。

記事：上里夏生