サンダーのSGAがペイサーズ戦で自己最多55得点…開幕2試合で90得点超えはNBA史上4人目

2024－25シーズンの覇者オクラホマシティ・サンダーは、レギュラーシーズンをリーグベストの68勝14敗で駆け抜け、プレーオフでは連敗なしで16勝7敗と、圧倒的な強さを見せつけた。レギュラーシーズンとプレーオフで、延長にもつれたのはわずか2度だった。

ところが、ディフェンディング・チャンピオンとして迎えた2025－26シーズンは、開幕から2戦連続でオールスターのジェイレン・ウィリアムズが欠場したほか、2戦目で主力を複数欠いたこともあり、2戦連続で2度の延長を経験することに。

そうした中、10月24日（現地時間23日、日付は以下同）に敵地ゲインブリッジ・フィールドハウスで行われたインディアナ・ペイサーズ戦で、昨シーズンのMVPシェイ・ギルジャス・アレクサンダー（以降SGA）が大暴れ。ペイントエリアへ侵入してショートジャンパーやレイアップを決め、ミッドレンジジャンパー、フリースローライン付近からストップジャンパーを放り込み、相手ブロックを超える高いアーチでレイアップ、さらには左エルボーエリアからジャンパー、ドライブで相手を交わしてレイアップを成功させてチームをけん引。

27歳のエースは、ペイサーズ戦で両チーム最長の45分21秒をプレー。フリースロー成功率88.5パーセント（23／26）を残し、キャリアハイの55得点に8リバウンド5アシスト2スティール1ブロックで見事サンダーを開幕2連勝へ導いた。

22日のヒューストン・ロケッツ戦で14投中10本（成功率71.4パーセント）のフリースローを決めていたSGAは、レギュラーシーズン開幕2戦で計40本のフリースローを獲得。これはNBA新記録になったと『ESPN』が報道。

また、通算5度目の50得点ゲームは、ラッセル・ウェストブルック（現サクラメント・キングス）と並んでフランチャイズ史上最多タイ。さらに、レギュラーシーズン最初の2試合で計90得点に達したことで、SGAはNBA史上4人目の快記録に到達した。

現役ではニューオーリンズ・ペリカンズ時代の2016－17シーズンに計95得点をマークしたアンソニー・デイビス（現ダラス・マーベリックス）に次いで2人目。そのほかではウィルト・チェンバレン（元サンフランシスコ・ウォリアーズほか）が2度、マイケル・ジョーダン（元シカゴ・ブルズほか）が1986－87シーズンに計91得点を残している。

サンダーは26日にアトランタ・ホークス戦、28日にマーベリックス戦がアウェーで組まれていて、翌29日にホームながらキングス戦と、タフな日程が続く。SGAを中心に、勝ち続けることができるか注目したい。



SGA's 90 PTS are the 5th most through the first 2 games of a season in NBA History 😱

Wilt Chamberlain - 106 PTS in 1962-63

Wilt Chamberlain - 105 PTS in 1961-62

Anthony Davis - 95 PTS in 2016-17

Michael Jordan - 91 PTS in 1986-87

Shai Gilgeous-Alexander - 90 PTS in 2025-26 https://t.co/WPvBzdlI2z pic.twitter.com/gO50pIT7Qj

- NBA History (@NBAHistory) October 24, 2025

