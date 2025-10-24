◇女子ゴルフツアー NOBUTA GROUPマスターズGCレディース第2日（2025年10月24日 兵庫県 マスターズGC＝6562ヤード、パー72）

33位から出たアマチュアの長沢愛羅（17＝ルネサンス高3年）が3バーディー、1ボギーの70で回り、通算2アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で20位につけた。

パー3の4番で2・5メートルにつけてバーディーを先行させると、9番でグリーン左からチップイン。13番でも2メートルにつけて伸ばした。難しい17番で落としたものの70にまとめた。

7位に入った7月のミネベアミツミ・レディース北海道新聞カップに続きツアー2度目の決勝ラウンドを確実にした長沢は「60台で回りたかったけど、予選通過できて良かった」と表情を緩めた。

日本ジュニアを2度制した逸材。今年の日本地区予選を突破して全米女子オープンの大舞台も経験した。前週は海外メジャー10勝のレジェンド、アニカ・ソレンスタムが立ち上げたジュニア大会「アニカ・インビテーショナル・アジア」で完全優勝を飾った。

今年プロテストに挑戦する17歳は「ショットは結構いい感じなので、4日間パットが入ってくれればいい」と一発合格への自信をのぞかせた。

好位置で向かう週末に向けては「あと2日間頑張ってベストアマを獲りたい」と意気込んだ。