ワールドシリーズ（WS）連覇を狙うドジャースのロバーツ監督（53）が24日（日本時間）、初戦前日の会見に臨んだ。

ブルージェイズはWS初出場の選手が多い中、ドジャースは経験豊富な選手が揃い、そのアドバンテージについて聞かれると「まず、僕らもここに来られてすごく嬉しい。経験の浅さや無邪気さがプラスに働く場合もあるけど、やっぱり大事な場面で心拍をコントロールできることは大きい。特に7戦シリーズではね。だからその点で僕らは優位に立てると思う。もちろん相手はいいチームだけど、経験もあるし、うちにも若手の勢いはあるから、いいバランスだと思う」と翌日からの決戦を見据える。

チームの要、大谷翔平（31）について「（去年と）まったく違うものになるといいね」と期待。前回24年のヤンキースとのWSは、第2戦で大谷が二塁へのスライディングを試みた際に左肩を脱臼した。

「今回は健康な状態で臨めているのが大きい。去年は打席に立つのも精一杯だったけど、今年は本当にシリーズを左右できる準備ができていると思う。相手も慎重に攻めてくるだろうから、彼が賢く、我慢強くプレーできれば、彼自身にもチームにも良い結果が出るはずだ。翔平が次の打者の段階でもすでに存在感があるし、バッターボックスに立つだけでゲームに影響を与える選手だ」とチームの中心人物として全幅の信頼を置く。

先発は初戦がB.スネル（32）、2戦目が山本由伸（27）と発表されている中、「グラスノーが第3戦、大谷が第4戦？」との質問に「完全に決めたわけじゃないけど、たぶんその方向になると思う」と大谷は4戦目での先発の可能性が高いという。

「去年と比べて、今年のチームの方が強い？」と投げかけられると「そう思う。今年は翔平が健康だし、先発陣も充実してる。野手陣もケガ人がいない。だから去年より間違いなく良いチームだ」と2年連続の世界一へ自信をのぞかせた。

※写真：左からロバーツ監督、大谷翔平、F.フリーマン

