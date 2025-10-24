荻野由佳（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/10/24】元NGT48の荻野由佳が10月23日、自身のInstagramを更新。ショートパンツ姿を公開し、反響が寄せられている。

【写真】26歳元48アイドル、美脚際立つショーパン姿

◆荻野由佳、秋ファッションで美脚見せ


荻野は「秋大好き〜」とつづり、全身をブラウン系でまとめた秋らしいコーディネート写真を投稿。ショートパンツにロングブーツを合わせ、美しい脚を披露した。

◆荻野由佳の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「完璧スタイル」「相変わらず綺麗」「秋コーデ可愛い」「似合ってる」「真似したい」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）

