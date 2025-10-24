◆女子プロゴルフツアー 延田グループ・マスターズＧＣレディース 第２日（２４日、兵庫・マスターズＧＣ＝６５６２ヤード、パー７２）

第２ラウンドが進行中。１打差の３位で出たルーキーの都玲華（大東建託）は１バーディー、１ボギーの７２で回り通算５アンダーでホールアウトした。

「悪くもなく良くもなくという感じで、１０ヤード以内くらいのそこそこのチャンスを作れていたけど入らなかった。ショットでもう少しチャンスにつけたかった。フラストレーションがたまる一日だったけど、オーバーパーを打たなかったのは大きい」と及第点を与えた。

最終９番はグリーン右からのアプローチが２メートル弱ショートしたが沈めて、決勝ラウンドにつながるパーをセーブした。初優勝へ、好位置で週末を迎える。「あと２日あるので、明日以降伸ばせるように頑張りたい」と意気込んだ。

ホールアウト後にキャディーの清水重憲さんから「伸ばせなかったのは悔しいかもしれないけど、落とさなかったことは大きいし、明日からが勝負だから頑張ろう」と声をかけられたといい「切り替えて頑張ります」と笑顔を見せた。