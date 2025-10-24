サンリオと総合教育サービス企業のやる気スイッチグループが、没入型エデュテイメント英会話スクール「We Act!」のフランチャイズパッケージ開発と拡販・導入支援を実施する合弁会社「株式会社サンリオやる気エデュテイリング」を設立。

「We Act!」は、やる気スイッチグループが運営する直営の第1号スクールを2024年11月に開校しています。

今後「We Act!」は、フランチャイズ展開を開始し全国に開校されます。

1989年の「スクールIE」設立から現在まで「WinBe」「Kids Duo」「Kids Duo International」「Kids Duo advanced」「i Kids Star」「We Act!」の7つのブランドで幼児から高校生までの幅広いお子さんに英語教育サービスを提供している「やる気スイッチグループ」

一方、サンリオは「みんななかよく」を企業理念に1960年の創業以来、キャラクターを通じてたくさんの子どもたちとその家族に夢や楽しさを届けてきました。

近年は教育事業にも参入し、0〜8歳向けの家庭用英語教材「Sanrio English Master」などを展開しています。

こうした両社が強みを掛け合わせ2024年に誕生したのが、没入型エデュテイメント英会話スクールの「We Act!」です。

映画制作を題材に、没入型のカリキュラムを通じて、子どもたちは英語を学ぶだけでなく、自ら考え行動する「自分力」、仲間と協力して創造する「共創力」、未知の世界を思い描きチャレンジする「想像力」といった力を育むことができます。

既存の英語教育市場が成熟する中で、新たな付加価値を提供する差別化ブランドとして注目されている「We Act!」

サンリオのキャラクターも教室内で活躍し、子どもや保護者から高い支持を集めている点も大きな特長です。

新会社の役割

フランチャイズパッケージの開発：研修制度・運営ノウハウ・教材システムの標準化導入支援と経営サポート：開設支援、マーケティング支援、運営コンサルティング商品販売：オリジナル教材やキャラクター活用ツールの提供

新設された「株式会社サンリオやる気エデュテイリング」が担うのは以上の3項目。

「We Act!」は、子どもたちの成長を支える社会的意義の高い事業であり、同時に長期的な成長市場としての期待も大きい領域です。

教育事業未経験の方でも安心して参入できるしくみを整備し、持続可能な事業運営を可能にします。

株式会社やる気スイッチグループ 代表取締役社長 高橋 直司氏 コメント

私たちは、予測不能な時代を生きる子どもたちに「自分力」「共創力」「想像力」という“自分で自分の未来を創るチカラ”を身につけてもらうことを大切にしてまいりました。

この『We Act!』という新しい英会話スクールを、パートナーの皆さまと協力して日本中どこからでも受けていただける体制を作り、子どもたちの将来の可能性をさらに切り拓いてまいります。

株式会社サンリオ 代表取締役社長 辻󠄀 朋邦氏 コメント

当社は創業以来「みんななかよく」を企業理念に、キャラクターを通じて子どもたちに笑顔を届けてきました。

「One World, Connecting Smiles.〜一人でも多くの人を笑顔にし、世界中に幸せの輪を広げていく〜」というビジョンのもと、教育分野においても”楽しみながら学ぶ”という新しい価値を提供してまいりましたが、新会社を立ち上げることで、より多くの子どもたちに価値を体感いただけると確信しています。

『We Act!』を通じて、未来を担う子どもたちの可能性を広げ、夢の実現を応援してまいります。

新会社「株式会社サンリオやる気エデュテイリング」概要

所在地：東京都中央区八丁堀二丁目24-2 八丁堀第一生命ビル

取締役会長：辻󠄀 朋邦

取締役副会長：高橋 直司

代表取締役社長：谷川 恵美子

代表取締役副社長：大塚 泰之

設立：2025年9月1日（月）

事業内容：エデュテイメント英会話教室の経営、フランチャイズ支援、教材・商品販売

没入型エデュテイメント英会話スクール「We Act!」

映画制作スタジオを模した没入型の教室の中で、映画制作になぞらえた各レッスンを提供するエデュテイメント※英会話スクール「We Act!」

「オーディション」「アフレコ」「リハーサル」「本番撮影・試写会」の4週を1セットに、年間計10セットで毎月1つの映画のストーリーを完成させていきます。

さらに「Sanrio English Master」に登場するオリジナルキャラクター「BUDDYEDDY」（バディエディ）をはじめとするサンリオのキャラクターたちが映画制作スタッフとして登場。

子どもたちは役者として、オーディションやアフレコといった本格的な映画制作の過程を疑似体験することを通じて、英会話力だけでなく、子どもたちの未来において大切な3つのチカラを身につけることができます。

※エデュテイメントとは、エデュケーション（教育）とエンターテイメントを掛け合わせた総称です

※やる気スイッチグループが大切にしている3つのチカラ：自分で考え、自分で決め、自分で行動する「自分力」、自分を取り巻く環境にあるモノやコトの活用や他者と協力しながら新しい価値を創造する「共創力」、未知の世界を思い描き、未来を予想する「想像力」のこと

やる気スイッチグループとサンリオの共同出資により設立した、合弁会社「株式会社サンリオやる気エデュテイリング」にて、没入型エデュテイメント英会話スクール「We Act!」の全国フランチャイズ展開を開始。

全国フランチャイズ展開が開始される英会話スクール「We Act！」の紹介でした。

