今月１８日に行われた箱根駅伝予選会で、前年に途中棄権した雪辱を果たす力走を見せたのは、東海大のロホマン・シュモン（４年）だけではない。

神奈川大のエース宮本陽叶(はると)（同）も１年前、残り約５キロで熱中症によって倒れた悔しさをバネに、チームトップの好走で７位通過に導いた。

昨年の予選会。３年生ながら既にエース格の立場だった宮本は、集団走で後半勝負に備える仲間から先行し、序盤から快調なペースを刻んだ。ところが、１０キロ過ぎで足にしびれを感じ、「あれっ、おかしいな」と思ったところ、１２キロ付近から意識がもうろうとし始めた。そして、１６キロ付近でコース上にばたりと倒れ、そのまま途中棄権となった。

その一報を聞いた他の選手たちが奮起し、チームは９位で本大会への切符を勝ち取ったが、「チームトップで帰ってくるって啖呵(たんか)を切って、（ゴールに）帰ってこられなかった。みんなに助けてもらった」と宮本。感謝とともに、いつかチームに報いる走りをしたいという決意を胸に刻んだ。

あれから、１年。今年２月にマラソン日本記録保持者の鈴木健吾（現キユーピー）が保持していたハーフマラソンの神奈川大記録を更新する１時間１分９秒をマークし、一回りたくましさを増して予選会を迎えたエースは、レース前に「フリーで行かせてください」と宣言。仲間たちから「リベンジしてこい」と背中を押され、雪辱の舞台に臨んだ。

日本人上位集団が見える位置で冷静にレースを進めた中、昭和記念公園に入ってコースが狭く入り組んだ１５キロ付近で、ペースが上がった前の集団を見失った。

焦る気持ちがわき上がる中で１６キロ付近にさしかかり、「（前年途中棄権の記憶が）フラッシュバックするかなと思った」。ところが実際には、その地点を通過しても全く風景に見覚えがなく、「意外とここまで行けてたんや。あっ、まだ行けるやん」と力がわいてきた。

残り５キロを力強く駆け抜け、チームトップの個人３４位（１時間２分５０秒）でゴール。２年越しの“有言実行”を果たし、「去年できなかったことをちゃんとやりきれて、本当によかった」と安堵(あんど)の笑みがこぼれた。

チームは来年１月の本大会で９年ぶりのシード権獲得を実現するため、今季は「最速への挑戦」をスローガンに掲げ、各種目の神大記録更新を目指している。

その目標をハーフで達成した宮本は、箱根本番までトラックレースへの出場予定はないといい、「箱根の２区で健吾さんの記録（１時間７分１７秒）を超えに行く」。前回区間１７位だった花の２区でレジェンドＯＢを上回る最速エースとなり、後輩にシード権を残す「恩返し」に挑む。（西口大地）