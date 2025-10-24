タカキューが展開するファッションブランド「m.f.editorial（エム・エフ・エディトリアル）」は、10月から秋冬コレクションを発売する。

10月から展開する商品は、m.f.editorial（エム・エフ・エディトリアル）の強みであるを軸としたセットアップスタイルに加え、メルトンジャージーやボアムートンなど秋を感じる素材感でのスタイリング提案を行う。

特に、新作セットアップ「circle motion（サークルモーション）」シリーズでは「コントラ（矛盾）」をコンセプトに、「冬なのに通気性」「暖かいのにムレにくい」という一見相反する機能を両立した、次世代の快適セットアップをカセットで提案する。素材には、撥水性・防シワ性・通気性を兼ね備えた高機能ファブリックを採用。室内ではムレを逃がしつつ、外に出ると適度な保温性を発揮し、寒暖差のある季節でも快適な着心地をキープする。見た目は上品なウールライクで、ビジネスからデイリーまで幅広く対応可能している。

タカキューは今後も、オフィスからカジュアルまであらゆるシーンで快適に着こなせるセットアップスタイルを提案していく考え。

［小売価格］

circle motion contra 2ボタンジャケット（セットアップ可能）：1万6500円

circle motion contra オーバーシャツ（セットアップ可能）：8690円

circle motion contra ワイドテーパードパンツ（セットアップ可能）：9790円

circle motion contra ワイドストレートパンツ（セットアップ可能）：9790円

circle motion adapt スタンドZIPブルゾン（セットアップ可能）：1万5400円

circle motion adapt 2ボタンジャケット（セットアップ可能）：1万1000円

（すべて税込）

［発売日］10月

タカキュー＝https://online.taka-q.jp