バルミューダは、空気を洗う美しい加湿器「Rain」の新モデルを発表した。Rainは2013年の発売以来、直感的な使いやすさと美しいデザインに、日本や韓国の消費者から好評を得てきた。今回、現代の生活空間に合う加湿器として進化した。





Rainは、花器や壺に着想を得て、空間に自然となじむようにデザインされた気化式加湿器。新モデルでは、高精細ディスプレイを採用し、使いやすさと美しさを刷新した。加湿状況をわかりやすく表示するほか、水を注いだ際などに現れるシンボルが注水時に豊かな印象を与える。また、新機能「Ambient Time」では、自然をテーマにしたサウンド・映像・光の組み合わせによって、穏やかな時間を届ける。新しいアプリ「BALMUDA Connect」との連携によって、運転モードの切り替えや風量設定など、すべての基本的な操作を直感的でクイックに行うことができる。また、内部構造の見直しによって加湿性能とメンテナンス性も向上した。新しくなった加湿器Rainが、心地よく適切な空気と安らぎの時間を届ける。

加湿器Rainは、バルミューダオンラインストア・旗艦店BALMUDA The Store Aoyamaをはじめとするブランドショップ、全国のインテリアショップや百貨店など特定販路で取り扱う。10月23日から予約受付を開始。11月上旬から順次販売を開始する。なお、同製品は日本と韓国で販売する。

［小売価格］6万9300円（税込）

［発売日］10月23日（木）

バルミューダ＝https://www.balmuda.com/jp