ウエルシア薬局は、プライベートブランド（以下、PB）「からだWelcia」から、リニューアルした「マンゴーの王様と女王様がひとつになった夢のアイスバー」を10月24日に全国のウエルシア薬局で発売する。

一昨年の発売開始以来2年間で、累計約350万本以上販売と人気の「果実アイスバー」シリーズ。その中で、通期発売商品として人気の「マンゴーの王様を贅沢に使ったマンゴーアイスバー」は、一昨年2月に発売開始以来、累計150万個以上を売り上げるなどシリーズの人気を牽引し、多くの消費者に支持を得ている。

そして今回、より消費者に「美味しさ」と「楽しさ」を届けるため、ねっとり濃厚な味わいの2種のマンゴーアイスを堪能できるアイスバーにリニューアルした。





リニューアルした「マンゴーの王様と女王様がひとつになった夢のアイスバー」は、マンゴー2大品種とされるマンゴーの王様「アルフォンソマンゴー」とマンゴーの女王「ケサールマンゴー」をふんだんに使用した。1本で2つの味を楽しむことができる、まるで本物のマンゴーを食べているかのようなフルーツアイスバーとなっている。アイスは2色で、視覚的にもわくわくする仕上がりだという。

「ケサールマンゴー」を使用したケサールマンゴーアイスは、従来のアルフォンソマンゴーアイスに引けをとらない濃厚な味わいだとか。ぜひ2種類の味を食べ比べて楽しんでほしいという。

商品特徴は、マンゴー2大品種とされる、王様「アルフォンソマンゴー」と女王「ケサールマンゴー」をふんだんに使用した。アルフォンソマンゴーアイスは、高い糖度とクリーミーで濃厚な味わい、芳醇で上品な香りを再現している。ケサールマンゴーアイスは、華やかでトロピカルな香りとフルーティな甘さ、酸味と甘みの調和が生み出す上品な味わいが特徴とのこと。従来のアルフォンソマンゴーアイスに引けをとらない濃厚さを楽しめる。

1本のアイスバーで、ねっとり濃厚な2種類のマンゴーアイスを楽しめる。見た目にも楽しい2色仕立てで、味も香りも飽きのこない仕上がりだとか。容器包装には、環境に配慮したバイオマスインキ（10％）を使用している。

［小売価格］148円（税込）

［発売日］10月24日（金）

ウエルシア薬局＝https://www.welcia-yakkyoku.co.jp