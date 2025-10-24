ファミリーマートは、継続して取り組んでいる5つのキーワードの1つである「『あなた』のうれしい」の一環として、ホットスナックから「おさつボール」（4個入り）を、10月28日から全国のファミリーマート約1万6400店で発売する。

近年のさつまいもスイーツ市場は、「さつまいも博」をはじめとするイベントが多数開催されており需要が拡大している。さらに、専門店などでは、従来の焼き芋・スイートポテトに加え、「サクサク」や「もちもち」といったさまざまな食感を組み合わせた商品など、さつまいもスイーツは年々多様化している。



「おさつボール」

今回ファミリーマートでは、拡大する“さつまいも”需要を取り込むべく、「おさつボール」を発売する。

生地は、時間がたってももっちり食感が続く仕立てで、紫いもを練り込むことで、味に深みと秋らしい色合いを感じてもらえる。

また、生地の中には優しい甘さが特長のさつまいも餡を入れた。さつまいもは、一定期間保管することで糖度を高めたものを使用し、丁寧に裏ごしすることでなめらかな口どけに仕立てた。一口サイズで、おやつにもぴったりな商品として手軽に楽しめる。

［小売価格］248円（税込）

［発売日］10月28日（火）

