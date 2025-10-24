子どもの健やかな成長にあそびを通して貢献することを目的に、教育玩具・遊具の輸入・開発・販売とあそび場づくりを行うボーネルンドは、赤ちゃんの視覚発達をサポートすることを目的に開発された「ウィマー」シリーズ7種を、10月31日からり全国のボーネルンドショップおよびオンラインショップで発売する。

アメリカを代表するベビーメーカー、マンハッタントーイ社の「ウィマー・ファーガソン」シリーズは、生まれて間もない赤ちゃんがどのように物を見て、どのように視力を発達させていくのかという約30年にわたる研究に基づいて開発されたあそび道具。ボーネルンドでは25年以上前から日本で展開している。





この「ウィマー・ファーガソン」シリーズが、今回、「ウィマー」として、現代のライフスタイルに調和するデザインへリニューアル。赤ちゃんの「見る力」の発達を促し、好奇心を刺激する仕掛けを備えた7種類のアイテムを展開する。

生後間もない赤ちゃんの視力は0.01〜0.02程度で、識別できる色は白・黒・グレーのみとされている。「ウィマー」シリーズは、まだぼんやりとした視界の中でも見やすいよう、白黒の強いコントラストや曲線・幾何学模様をデザインに取り入れている。また今回のリニューアルでは、視覚発達の過程で「白」「黒」に続いて重要とされる「あたたかみのある赤」をキーカラーに採用した。

発達段階に応じて次のあそびのステップに進めるよう、統一したパターン（模様・図柄）を採用していることも「ウィマー」シリーズの大きな特長となっている。赤ちゃんが見慣れた形や模様を親しみのあるものとして認識し、安心感を持ちながら、自然と手を伸ばし、次のあそびへと好奇心を広げていけるよう設計されている。



「Wimmer 見るモビール」

「Wimmer 見るモビール」は、生まれたばかりの赤ちゃんは、「顔」や「目」に似た模様を好む傾向があり、強いコントラストの同心円をじっと見つめることで「見る力」を育む。顔から約20cmの距離で見せると、「目で追う動き」をサポートできる。外出時にはベビーカーなどにつけて楽しめる。



「Wimmer リバーシブル布絵本」

「Wimmer リバーシブル布絵本」は、白黒とカラーの両面デザインで、赤ちゃんの視覚発達に合わせて楽しめるリバーシブルの布絵本。リボンをほどくとパネル状になり、壁に立てかけたり床に広げたりと成長に応じたあそびが楽しめる。カシャカシャ音ややわらかな感触が好奇心を刺激し、くまの顔をめくると現れる安全な鏡で、表情まねっこなどのあそびも楽しめる。軽くて持ち運びやすく、おでかけにもぴったりだとか。



「Wimmer しろくろラトルボール」

「Wimmer しろくろラトルボール」は、見て・触って・音を楽しめるボール型の吊り下げトイ。「的」をモチーフにした模様は、表と裏で白と黒の分量が異なり、回転するたびに視覚的な変化を楽しめるデザインになっている。ボールが回ると「ガラガラ」と心地よい音が鳴り、赤ちゃんの好奇心を刺激して、手を伸ばして回してみたいという意欲を育む。



「Wimmer センサリートイ・ザグルス」

「Wimmer センサリートイ・ザグルス」は、コントラストの強いデザインが赤ちゃんの「握る」動きを引き出すあそび道具。振る・ひっぱる・回すなど多様な動きを通して、赤ちゃんの好奇心を刺激する。音や感触、色の違いを五感で楽しめる5種類のしかけを備えている。



「Wimmer 握ってあそぶベビーミラー」

「Wimmer 握ってあそぶベビーミラー」は、白黒のコントラスト模様と鏡の反射で「見る力」と自己認識を育むベビーミラー。握って動かすことで感覚の統合を促し、歯固めとしても使える飾り付き。親子で表情をまねっこしながら一緒に楽しむことができる。



「Wimmer 五感を刺激する5点セット」

「Wimmer 五感を刺激する5点セット」は、新生児期から使える、赤ちゃんの「見る力」と五感を育むギフトセット。高コントラストのデザインが視覚の発達をサポートし、音や感触、色の違いによって赤ちゃんの好奇心を刺激する。ミラーや布絵本、リボンリングなど多彩なあそび道具を組み合わせ、見て・触れて・聞いて楽しめる、はじめての感覚あそび体験を届ける。



「Wimmer プレイマット ボール付」

「Wimmer プレイマット ボール付」は、うつぶせになって顔を高く持ち上げることができるようになった頃におすすめのプレイマット。白黒のコントラストがはっきりした絵柄を間近で見ることで、赤ちゃんの目で追う力や首の動きを促す。鏡やパリパリ素材、リングなどのしかけ付きで、寝返り・はいはい・おすわり期まで長く活躍する。おむつ替えやお世話にも便利だとか。

［小売価格］

Wimmer 見るモビール：2640円

Wimmer リバーシブル布絵本：3520円

Wimmer しろくろラトルボール：1760円

Wimmer センサリートイ・ザグルス：3080円

Wimmer 握ってあそぶベビーミラー：2420円

Wimmer 五感を刺激する5点セット：6600円

Wimmer プレイマット ボール付：1万1000円

（すべて税込）

［発売日］10月31日（金）

ボーネルンド＝https://www.bornelund.co.jp