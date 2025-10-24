城田優の母、父の違う5人の子どもを育てあげた子育て術 摂食障害に苦しんだ娘は家族の絆を語る
ABEMAの番組『ダマってられない女たち season2』#8が、きょう24日午後10時より放送される。#8では、俳優・城田優のパワフル母・ペピーに密着する。
【画像】息子と似てる！目に涙を浮かべ子どもたちのことを語る城田優の母・ペピーさん
5人の子どもの父親が異なる複雑な家庭環境の中での、ペピー流の子育て術に迫る。また、二女・未来リナが摂食障害で苦しんだ際、「何もできないのがすごくつらい」と涙する場面も。家族一丸で困難を乗り越えた今、リナが「この家族のもとに生まれてこられたことが、人生最大の幸運」と語るほどの強い絆はどのように育まれたのか。型破りながらも愛に満ちたペピーの生き様と家族の形が見どころとなる。
MCを務めるのはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒーの3人。今を生きる女性たちのリアルな姿に密着し、“幸せ”の形を本音で語り合う。#8では、スタジオゲストとしてタレントの大沢あかねと宇野実彩子（AAA）が登場する。
