「土地代込みで4000万円」の住宅は安い？ 高い？ 関東の注文住宅の平均予算と後悔しないための考え方とは

土地代込みで4000万円は安い？ 高い？ 全国・関東との比較で見えてくること

注文住宅の総費用を考える上で、まず把握しておきたいのが「全国平均」と「関東平均」との比較です。

国土交通省の「住宅市場動向調査」などによると、全国の注文住宅にかかる平均費用は約3800万円から4300万円の間にあります。関東エリアではこの金額をやや上回る傾向があり、土地代が高騰している東京都や神奈川県では5000万円超となるケースも珍しくありません。

表1は、全国および関東主要県の注文住宅にかかる平均的な予算です。

表1

地域 建物価格の平均 土地価格の平均 総額の平均 全国平均 約2,600万円 約1,200万円 約3,800万円 関東平均 約2,700万円 約2,000万円 約4,700万円 東京都 約2,800万円 約3,200万円 約6,000万円 千葉・埼玉 約2,700万円 約1,800万円 約4,500万円

出典：国土交通省「住宅市場動向調査」

こうしたデータと比較すると、「土地代込みで4000万円」という金額は、東京都内ではむしろ“安い”部類に入り、郊外や埼玉・千葉であれば“平均的”あるいは“少し抑えられた”金額といえます。



注文住宅の費用内訳と4000万円の使い方

注文住宅の予算は、建物価格と土地価格に大きく分かれます。4000万円という金額をどう配分するかが、満足度の高い住まいを実現する鍵となります。

たとえば、建物に2500万円、土地に1500万円を充てた場合、都市部では小規模な土地に3階建て住宅という形が一般的です。一方、郊外であれば広い土地を確保し、平屋にすることも可能です。

また、以下のような要素がコストに影響します。



・建物の階数（2階建て、3階建てなど）

・建築素材のグレード（耐震性・断熱性など）

・設計事務所の有無（設計・デザイン費用）

・外構工事（カーポート、塀、庭など）

「4000万円の家」と聞くと高額に思えるかもしれませんが、内訳を細かく見ることで予算配分の戦略が立てやすくなります。





「土地代込みで4000万円」で建てた人の後悔ポイントとは？

注文住宅は人生で最大級の買い物です。「想定外だった」「もっとこうすればよかった」と感じる人も少なくありません。実際に「土地代込みで4000万円」で家を建てた場合、以下のような後悔をする可能性があります。



・土地価格を優先し、建物にかける予算が足りなくなった

・坪単価の安さに惹かれて郊外にしたが、通勤・通学に不便

・外構や家具の予算を後回しにして、追加ローンが発生

・住宅設備のグレードを下げた結果、住み心地に不満

このような後悔を避けるためには、「土地と建物のバランス」「将来的な生活スタイル」「隠れコストの見落とし」を事前に見通すことが重要です。



後悔しない注文住宅の予算設計の考え方

注文住宅で後悔しないためには、総予算だけに目を奪われるのではなく、「自分たちの暮らしにとって何が大切か」を軸に考える必要があります。

例えば以下のような視点です。



・子育て世帯なら通学・保育園へのアクセスを優先

・将来を見越してバリアフリー設計にする

・趣味や仕事のためのスペース（書斎、作業部屋など）を確保

また、費用面では次のような点も大切です。



・諸費用（登記費用、住宅ローン手数料、火災保険など）を見落とさない

・住宅性能表示制度を活用して断熱性や耐震性を確認

・長期的な修繕コストを見越して構造を選ぶ

特に住宅ローンの借入額に関しては、返済計画とセットで「安心して住める予算」で計算しましょう。



「土地込み4000万円」で理想を叶えるために必要なこと

土地代込みで4000万円という限られた予算の中で、理想の住まいを実現するには、戦略的な情報収集と選択が不可欠です。住宅展示場や完成見学会を活用して、実際の建物を体感しながら予算感覚を養うことができます。

また、以下のポイントにも注目してください。



・複数のハウスメーカー・工務店で見積もりを取り比較する

・土地の相場を不動産ポータルサイトで常に確認する

・ローン控除や補助金を活用する

特に地域密着型の工務店は、無駄な中間マージンが少ないため、予算を効率的に使える傾向があります。



まとめ

関東エリアで注文住宅を建てる場合において、「土地代込みで4000万円」という予算は、決して高すぎるわけではありません。ただし、土地と建物の配分を間違えたり、ライフスタイルとのミスマッチがあると、せっかくのマイホームでも後悔することになりかねません。

大切なのは、金額の大小ではなく、「その家でどんな暮らしをしたいか」という視点です。情報を集め、家族と話し合いながら計画を進めることで、4000万円の予算でも納得のいく家づくりが可能になります。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

