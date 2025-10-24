ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¹âÈª½¼´õ¡õ¿ùºé²Ö¤é¹ë²Ú¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼¡Ö²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö9Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/24¡Û½÷Í¥¤ÎÌÚÂ¼Â¿¹¾¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Î¹âÈª½¼´õ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¡Ê2016Ç¯Á°´ü¡Ë¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¹âÈª½¼´õ¡õ¿ùºé²Ö¤é¹ë²Ú¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È
¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¤Ç¹âÈª±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦¾®¶¶¾ï»Ò¤ÎÊì¡¦·¯»Ò¤ò±é¤¸¤¿ÌÚÂ¼¡£¸½ºß¡¢NHKÁí¹ç¤ÇÆ±ºî¤¬ºÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Ê¡×¤È´¶³´¿¼¤²¤Ë¤Ä¤Å¤ê¡¢»£±Æ»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ï¡¢Âè113ÏÃ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¾®¶¶²È¤Î¼¡½÷¡¦µÇ»Ò¡ÊÁê³Ú¼ù¡Ë¤Î·ëº§¼°¥·¡¼¥ó¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¡¢ÌÚÂ¼¤È¹âÈª¡¢Áê³Ú¡¢¤µ¤é¤Ë»°½÷¡¦Èþ»Ò¤ò±é¤¸¤¿¿ùºé²Ö¤¬ÏÂÁõ»Ñ¤Ç´ó¤êÅº¤¦²Ú¤ä¤«¤Ê1Ëç¤Ë¡£
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÆÊüÁ÷¤òËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÄ«¥É¥é¡×¡Ö¾®¶¶²È¤¬²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö9Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¡ÌÚÂ¼Â¿¹¾¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¢¡¡Ö¤È¤È»Ð¤Á¤ã¤ó¡×¹âÈª½¼´õ¡õ¿ùºé²Ö¤é¹ë²Ú¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë´î¤Ó¤ÎÀ¼
¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖºÆÊüÁ÷¤òËèÆü³Ú¤·¤ß¤Ë¸«¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¹¥¤¤ÊÄ«¥É¥é¡×¡Ö¾®¶¶²È¤¬²û¤«¤·¤¤¡×¡Ö9Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤Èþ¤·¤µ¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¬¹ë²Ú¤¹¤®¤ë¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
