NHK¤Ï24Æü¡¢Íè½Õ¥¹¥¿¡¼¥È¤Î26Ç¯ÅÙÁ°´üÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡ÖÉ÷¡¢·°¤ë¡×¤Î¿·¥¥ã¥¹¥È¤òÈ¯É½¤·¡¢½é¤ÎÄ«¥É¥é¤È¤Ê¤ë¥¿¥ì¥ó¥È´Ý»³Îé¡Ê28¡Ë¤é¤¬½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥É¥é¥Þ¤Ï¡¢½÷À¤Î¿¦¶È¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿ÌÀ¼£´ü¤Ë¡¢Æ±¤¸´Ç¸î»ÕÍÜÀ®½ê¤òÂ´¶È¤·¡¢¡Ö¥È¥ì¥¤¥ó¥É¥Ê¡¼¥¹¡ÊÀµµ¬¤Ë·±Îý¤µ¤ì¤¿´Ç¸î»Õ¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¿·¤¿¤ÊÉ÷¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¼Âºß¤Î¿ÍÊª¡¢Âç´ØÏÂ¤µ¤ó¤ÈÎëÌÚ²í¤µ¤ó¤Î2¿Í¤ÎÈ¾À¸¤¬¥â¥Á¡¼¥Õ¡£¸«¾å°¦¤¬Âç´ØÏÂ¡Ê¤Á¤«¡Ë¤µ¤ó¤¬¥â¥Ç¥ë¤Î°ì¥ÎÀ¥¤ê¤óÌò¡¢¾åºä¼ùÎ¤¤¬ÎëÌÚ¤µ¤ó¥â¥Ç¥ë¤ÎÂç²ÈÄ¾ÈþÌò¡£ÅÄÃæ¤Ò¤«¤ë»á¤ÎÃø½ñ¡ÖÌÀ¼£¤Î¥Ê¥¤¥Á¥ó¥²¡¼¥ë¡¡Âç´ØÏÂÊª¸ì¡×¤ò¸¶°Æ¤È¤·¡¢ºî¼Ô¤ÎµÈß·ÃÒ»Ò»á¤é¤¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÍ×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤Ê¤¬¤éÉÁ¤¯¡£
Ä«¥É¥é½é½Ð±é¤Î´Ý»³¤Ï¡¢¸«¾å±é¤¸¤ë¤ê¤ó¤Î²È¤ÎÎÙ¿Í¡¢Ãæ»³¥Þ¥Ä¤ò±é¤¸¤ë¡£¡Ö¤Þ¤µ¤«¤ªÌòÌÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï¡ª¡¡ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç°Û¤Ê¤ëÀ¸¤¤Î©¤Á¤Î¤ê¤ó¤ÈÄ¾Èþ¤Î2¿Í¤Î¿ÍÀ¸¼´¤¬¡¢¤Õ¤Ã¤È¸ò¤ï¤ë½Ö´Ö¤Ë»×¤ï¤ºÀ¼¤¬½Ð¤ë¤Û¤É¹âÍÈ¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¡Ø¤³¤ì¤¬Ä«¥É¥é¤Î¼ç±é¤¬2¿Í¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡Ù¤È´üÂÔ¤Ë¶»¤¬ËÄ¤é¤ß¡¢¤½¤Î¿ÍÀ¸¼´¤Ë¸ò¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤ê¤ó¤ÎÀ¸³è¤Ë´ó¤êÅº¤¦¥Þ¥Ä¤È¤¤¤¦Ìò¤òÂçÀÚ¤ËÌ³¤á¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡Ö¤½¤·¤ÆPodcast¤ÇÁêÊý¤òÌ³¤á¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸«¾å°¦¤µ¤ó¤Î¼ç±é¤ÎºîÉÊ¤Ç¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤â¡¢¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎË¤«¤µ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤âÈà½÷¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢°ì½ï¤Ë±é¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¾¯¤·¶ÛÄ¥¤·¤Þ¤¹¤¬¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯¡¢¤·¤Ã¤«¤êÂÐÏÃ¤Î¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤È¤Ã¤Æ¤â¶»¤¬¹âÌÄ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ºîÉÊ¤ËºÌ¤ê¤òÅº¤¨¤é¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¤Û¤«Â¿ÉôÌ¤²Ú»Ò¡Ê36¡ËüâÅèÀ¯¹¨¡Ê59¡Ë¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê72¡Ë¤é¤Î½Ð±é¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£