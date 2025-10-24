ME:I・KEIKO（清水恵子）、CUTIE STREET桜庭遥花と「私服の系統が真逆」密着ショット公開「カップルみたい」「けいぱるは永遠」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】11人組ガールズグループ・ME:I（ミーアイ）のX（旧Twitter）が23日、更新された。KEIKO（清水恵子）と8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）の桜庭遥花との2ショットを披露した。
【写真】ME:Iメンバー、きゅーすとメンバーと「私服の系統が真逆」2ショット
KEIKOは「たまたま私服の系統が真逆でした。今日もとても可愛かったです」と添えて、桜庭との密着ショットを公開。KEIKOはキャップにシャツ、ネクタイとカジュアルな服装なのに対し、桜庭はふわふわの白のニットにデニムとスイートなコーディネートを披露している。
2人は、サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」（日プ女子）に参加しており、ME:Iは同オーディションから誕生。桜庭はファイナリストだった。
この投稿には「カップルみたい」「けいぱる（KEIKOと桜庭のコンビ名）は永遠」「尊すぎる」「目の保養」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
