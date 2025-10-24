「今日好き」中島結音、美ボディライン際立つタンクトップ姿「セクシー」「想像以上」と反響
【モデルプレス＝2025/10/24】ABEMAの高校生による青春恋愛番組「今日、好きになりました。」（毎週月曜21時〜）に出演していた中島結音が23日、自身のInstagramを更新。美しいスタイルが際立つタンクトップ姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】恋リア出身美女「スタイルレベチ」美谷間のぞくタンクトップ姿
中島は絵文字を添え、私服ショットを多数公開。サングラス、キャップ、ぴったりとした黒いタンクトップにデニムを合わせたカジュアルなアメリカンスタイルのコーディネートでは、美しい体のラインやスラリとした腕が際立ち、胸元が大胆にのぞく自撮りも披露している。
この投稿に「かっこいい」「想像以上」「セクシー」「似合う」「一瞬誰かと」「スタイルレベチ」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】恋リア出身美女「スタイルレベチ」美谷間のぞくタンクトップ姿
◆中島結音、タンクトップ姿披露
中島は絵文字を添え、私服ショットを多数公開。サングラス、キャップ、ぴったりとした黒いタンクトップにデニムを合わせたカジュアルなアメリカンスタイルのコーディネートでは、美しい体のラインやスラリとした腕が際立ち、胸元が大胆にのぞく自撮りも披露している。
◆中島結音の投稿に反響
この投稿に「かっこいい」「想像以上」「セクシー」「似合う」「一瞬誰かと」「スタイルレベチ」などといった声が寄せられている。
「今日、好きになりました。」シリーズは、「恋の修学旅行」をテーマとして、2泊3日の中で巻き起こる、現役高校生たちのリアルで等身大な本気の恋と青春の模様を追いかけた恋愛リアリティーショー。中島は「ダナン編」「パタヤ編」「卒業編2024」に参加した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】