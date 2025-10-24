兵役中・SEVENTEENジョンハン＆ウォヌ、授賞式に出席 スーツ姿の最新ショットに「ビジュが仕上がりすぎ」「誇らしい」の声
【モデルプレス＝2025/10/24】13人組グループ・SEVENTEEN（セブンティーン）のX（旧Twitter）が2025年10月23日、更新された。2024年9月26日より兵役履行中のJEONGHAN（ジョンハン）、2025年4月3日より兵役履行中のWONWOO（ウォヌ）がグループを代表して授賞式に出席したことを明かした。
【写真】SEVENTEENジョンハン＆ウォヌ、トロフィー・表彰状持った裏側ショット
23日、大韓民国大衆文化芸術賞授賞式にてSEVENTEENが大統領表彰を受賞。現在SEVENTEENは兵役中のメンバーを除く9人で海外ツアー中のため、グループを代表してジョンハンとウォヌが授賞式に出席した。
またこれを受け、同日の投稿では授賞式でのスーツ姿のジョンハンとウォヌの2ショットを公開。「いつも多くの愛と応援を送ってくださるCARATの皆さまに感謝申し上げます」とCARAT（SEVENTEENのファンネーム）に感謝の気持ちをつづっている。また今回は政府が制定している褒賞の授賞式のため、兵役中でも出席が可能となった。
この投稿には「兵役中と思えない」「ビジュが仕上がりすぎ」「誇らしい」「2ショットだけで感動」「顔が見られて嬉しい」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

