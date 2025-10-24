1Ç¯»þ150¥¥í·×Â¬¤â¡ÄÂçºå¶Í°þ¤ÎÌ¾¾¤¬´¶¤¸¤¿¾Ç¤ê¡¡¡Ö¥×¥í¤Þ¤ÇÆ³¤«¤Ê¤¤ã¡×ÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¡ÈÌµ¸ÂÂç¡É
Âçºå¶Í°þ¤«¤é¤Ï8Ç¯Ï¢Â³»ØÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿
¡¡²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤¿¡È°ïºà¡É¤¬¥×¥í¤ÎÈâ¤òÃ¡¤¯¡£ÅìµþÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ supported by ¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥óD¡×¤Ç23Æü¡¢Âçºå¶Í°þ¤Î¿¹ÍÛ¼ù¡Ê¤Ï¤ë¤¡ËÅê¼ê¤¬¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é2°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿¡£Á´¹ñ¶þ»Ø¤ÎÌ¾Ìç¤«¤é±©¤Ð¤¿¤¯±¦ÏÓ¤Ï¡¢¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤Û¤Ã¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖ¤Ç¤¹¡£Íê¤à¤«¤é¤«¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢°ÂÅÈ¤È´î¤Ó¤¬Æþ¤êº®¤¸¤ëÉ½¾ð¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºÇÂ®153¥¥í¤Î¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¸Ø¤ë¿¹¤Ï¡¢1Ç¯½©¤«¤é¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¡£¤½¤·¤Æ151¥¥í¤ò·×Â¬¤·¡¢°ìÌöÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£2Ç¯»þ¤Ë¤Ï½Õ¡¢²Æ¤È¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¾ì¡£2Ç¯½©¤ÏÇØÈÖ¹æ1¤ò¤Ä¤±ÉÜÂç²ñ½àÍ¥¾¡¡£3Ç¯²Æ¤ÏÇØÈÖ¹æ10¤òÇØÉé¤¤¡¢ÉÜÂç²ñ½à·è¾¡¤È·è¾¡¤ÇÀèÈ¯¤·¤¿¤¬¹Ã»Ò±à¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â190¥»¥ó¥Á90¥¥í¤È·Ã¤Þ¤ì¤¿ÂÎ³Ê¤È¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤Ï°ìµéÉÊ¡£À¾Ã«¹À°ì´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÎÏ¤ÎÈ¾Ê¬°Ê¾å¤â½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤À¤±¤ÎÂÎ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢Ìµ¸ÂÂç¤ÎÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¡¢ºÝÎ©¤ÄºÍÇ½¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¤Û¤É¤À¡£
¡¡À¾Ã«´ÆÆÄ¤Ï¡¢Æþ³Ø¤·¤¿Åö½é¡ÖÅÄ¼Ë¤«¤é½Ð¤Æ¤¤Æ¤ª¤Ã¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢´Å¤¤¤È¤³¤í¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È²û¤«¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¡ÖÍÂ¤«¤Ã¤¿»þÅÀ¤Ç¥×¥í¤Þ¤ÇÆ³¤«¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤»Ò¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È»ÈÌ¿´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡ÖÍ¥¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤ÇÀ®Ä¹¤ÎÂ®ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¤¯¤Æ¡¢¾Ç¤Ã¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µÕ¤Ë¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤È»×¤¦Æü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡£¡È°ïºà¡É¤ÎÀ®Ä¹²áÄø¤Ï°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹¼«¿È¤â¡¢²¸»Õ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òËº¤ì¤Ê¤¤¡£¡ÖÌîµå°Ê³°¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡¢»äÀ¸³è¤ä¹Í¤¨Êý¡¢¼è¤êÁÈ¤ßÊý¤ÎÉôÊ¬¤Ç»ØÆ³¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¸·¤·¤¯¤â°¦¾ð¿¼¤¤3Ç¯´Ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥×¥íÆþ¤ê¸å¤Ï¡ÖÅê¼ê¤Î°ìÈÖÂç¤¤Ê¥¿¥¤¥È¥ë¡£¤½¤ì¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾Íè¤ÏÂôÂ¼¾Þ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤ê¡£¡Ö¥×¥í¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¤³¤ÎÀ¤Âå¤Ç¤¤¤¨¤ÐºÇ½ªÅª¤Ë1ÈÖ¤À¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤ï¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÂç¤¤ÊÌ´¤ò·Ç¤²¤¿18ºÐ¡£Ì¾¾¤¬¡ÈÌµ¸ÂÂç¡É¤È¾Î¤·¤¿ÀøºßÇ½ÎÏ¤Ï¡¢¤³¤ì¤«¤é¤ÎÀ®Ä¹¼¡Âè¤Ç¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÌÚÂ¼ÎµÌé / Tatsuya Kimura¡Ë