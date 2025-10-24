Stray Kids¡¦¥Ï¥ó¡¢½é¤Î¥½¥íOST²Î¾§¤ËÄ©Àï¡ª¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤òºÌ¤ë¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÃíÌÜ
Stray Kids¤Î¥Ï¥ó¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥½¥íOST¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Ï¥ó¡¢ÆüËÜ¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¤È¡ÈÃçÎÉ¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡É
¥É¥é¥Þ¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¡ÊtvN¡Ë¤ÎÀ©ºî¿Ø¤Ï10·î24Æü¡¢¡Ö10·î26Æü¸á¸å6»þ¤Ë³Æ¼ï²»³ÚÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡ÙOST Part.3¡¢¥Ï¥ó¤¬²Î¤¦¡Ø¾å¾ºµ¤Î®¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤ÎÂè3ÃÆOST¤È¤Ê¤ë¡Ø¾å¾ºµ¤Î®¡Ù¤Ï¡¢ÎÏ¶¯¤¤¥É¥é¥à¤È¥Ç¥£¥¹¥È¡¼¥·¥ç¥ó¥®¥¿¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¥ª¥ë¥¿¥Ê¥Æ¥£¥Ö¥í¥Ã¥¯¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î³Ú¶Ê¤À¡£
¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤Î¥½¥íOST¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¥Ï¥ó¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÁÔÂç¤Ê¥³¡¼¥é¥¹¤¬¡¢¡ÈÁ°¿Ê¤·¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤¯¡É¥¤¥á¡¼¥¸¤ò¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£Ä©ÀïÅª¤ÇÁ°¸þ¤¤Ê²Î»ì¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢Ä°¤¯¿Í¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥«¥¿¥ë¥·¥¹¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤ÎOST¤Ë¤Ï¼ç±éÇÐÍ¥¤Î¥¤¡¦¥¸¥å¥Î¡Ê2PM¡Ë¤È¥¥à¡¦¥ß¥ó¥Ï¤¬Ä¾ÀÜ»²²Ã¤·¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¡¢¥Ï¥ó¤Î³Ú¶Ê¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÀª¤¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¡È¾å¾ºµ¤Î®¡É¤Ë¾è¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥Æ¥×¥ó¾¦»ö¡Ù¤Ï¡¢1997Ç¯¤ÎIMF´íµ¡¤Î¤µ¤Ê¤«¡¢¼Ò°÷¤â»ñ¶â¤âÇä¤ëÊª¤â¤Ê¤¤ËÇ°×²ñ¼Ò¤Î¼ÒÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¿·ÊÆ¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥ó¡Ö¥«¥ó¡¦¥Æ¥×¥ó¡×¤ÎÊ³Æ®¤ÈÀ®Ä¹¤òÉÁ¤¤¤¿ºîÉÊ¤À¡£¥Æ¥ó¥Ý¤ÎÎÉ¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼Å¸³«¤ÈÇÐÍ¥¿Ø¤ÎÇ®±é¤Ë¤è¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎtvNÅÚÆü¥É¥é¥Þ½é²óÊüÁ÷»ëÄ°Î¨1°Ì¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÊüÁ÷³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë