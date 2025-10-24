お誕生会で先生が「立ちましょう」と言った瞬間…隣のママが二度見した理由に1000いいね【ママリ】

子どもの参観、「起立」の声で立ち上がった人物に1000いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

友達の友達(@29327703M)さんの投稿です。子どもの参観や卒園式など、多くの人が集まる会では「起立」などの号令がかかる場面もありますよね。長い式などの場合は、少しボーっとしてしまった時に号令がかかり、慌てて立ち上がったという人もいるかもしれません。





幼稚園のお誕生会の参観で「では年中さん立ちましょう♪」って先生がいった時なんの迷いもなく私が堂々と立ち上がったから隣の知らないママめちゃくちゃビックリしてたわ。私もビックリしたけど。

投稿者・友達の友達さんは、子どもの参観で先生からのある号令に反応してしまったそうです。その場面とは…？

子どものお誕生日参観で、先生の呼びかけに思わず立ち上がってしまったという友達の友達さん。周りの保護者も「あれ？これは自分も立つ場面だった？」と慌てたかもしれませんね。その状況を思い浮かべると、つい笑いがこぼれます。



この投稿には「心は年中さんみたく純粋なのよ！きっと！」「ワイは中年さんです」といったリプライがついていました。



子どもの参観などでは、真剣に我が子を見ていると、子どもへの呼びかけを自分ごととして受け止めてしまうこともあるかもしれませんね。それとも、今回は本当に心が年中さんほど清らかだったからかも…。



おもしろくてかわいい日常エピソードでした。

3歳息子に聞いた、抱っこマンの理由に2万いいね「抱っこ期間なんて一瞬」「たくさん抱っこして」

抱っこをせがまれると、皆さんどう思いますか？重たくて大変。今は忙しいのに…。いろんな意見があるでしょう。だけど、抱っこができる期間はとても短いんです。後悔しないように、たくさんかわいい時期を受け止めてあげられたらいいですよね。



投稿者のnon☺︎3y🦖さん。わが子は抱っこ大好き。あるとき、なんで抱っこが好きなのか聞いてみたそうです。

息子マジで抱っこマンなんだけど「なんで抱っこ好きなの？」って聞いたら『ママのお顔が近いと嬉しいから！』って言われて𝑩𝑰𝑮 𝑳𝑶𝑽𝑬______一生抱っこします（）

ママの顔が近くなるからという、かわいすぎる理由。こんなことを言われたら、たまりませんよね。一生抱っこしていたいと思ってしまいそうです。抱っこできる期間はあっという間に終わってしまいます。かわいい時期のかわいい言い分を受け止めてあげたいですよね。



この投稿には「ハートを射止めましたね」「泣けてきた」などのリプライが寄せられました。期間限定だと思うと切なさを感じます。だからこそ、後悔がないように思いきり抱っこしてあげたいですよね。大好きな気持ちを惜しみなく伝えましょう。

2歳児「ほいくえんたのちかった？」意味がわかると尊すぎて13万いいね！

まみむ(@mamamamamimimi_)さんのほっこりとした気持ちになる投稿です。育児中は、子どもならではの想像力や、あっと驚くような発想に触れることはありませんか。大人にとっては当たり前のことも「そんな風に思ってたの？」と驚かされることがありますね。



投稿者・まみむさんも、保育園に通う2歳の息子さんに言われたことの意味がわかって、ハッとしたそう。いったいどんなことを言われたのでしょうか。

よく息子に「きょうはほいくえんたのちかった？」って聞かれるの私の真似してるだけかと思ってたけど、私のあくびを見た息子が「まま、ほいくえんで、ねんね、ちなかった？むすこくんは、ねんねちたよ」って言ってて、この子家族がそれぞれ別の保育園に通ってると思ってるんだ！と気づいて尊いオブ尊い

息子さんから「保育園楽しかった？」と聞かれる度に、自分の真似をしているのだと思っていたまみむさん。しかし、まみむさんのあくびをきっかけに、息子さんは家族それぞれが違う保育園へ行っていると、勘違いしていることに気付いたそう。



何ともかわいい勘違いですし、よく考えると息子さんにとっては保育園が外の世界の全てでしょうから、そんな風に思うのも当然のように思えますよね。



この投稿に「これは尊い」「ママのお疲れを心配してくれている」「なんだか優しい世界をありがとう」というリプライが。心配してくれる姿も尊いですし、自分はお昼寝したと報告してくれるのもかわいいですよね。



そのほか、保育士さんからは「先生は保育園に住んでると思われてる」「娘に保育園で遊んでると思われる」というコメントも。子どもたちにとって先生は、園で一緒に遊んでいる存在のよう。それだけ楽しそうに子どもに接してくれているということではないでしょうか。



子どもの言葉には、子どもならではのさまざまな考えがあると思うと、独特の優しい世界をもっと聞かせてほしいと思えてきますね。なんとも優しく、かわいらしいエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）