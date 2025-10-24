プロゴルファーでタレントの東尾理子（49）が23日深夜放送のテレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告〜」（木曜深夜0・00）にVTR出演。夫で俳優の石田純一（71）への本音をこぼした。

今回のゲストの石田は2020年、コロナ禍に沖縄に出かけ、直後に新型コロナウイルスに感染。退院後に飲み歩く姿も激写され、世間からバッシングを浴びた。仕事が激減した石田は活路を見出すため、千葉・船橋駅に焼肉店をオープンした。

東尾からは「今でも言われる。“やめたほうがいいんじゃない？”って」と石田。「でも、ちょっとだけ感動したのは“私が食べさせてあげるから、もう外に行かないで仕事もやめて、子供の面倒を見てくれない？私が食べさせます”って」と支えてくれようとした妻に感謝した。

しかし、これについて東尾は「子供たちを食べさせるつもりだったけど、旦那のことは…」と大笑い。「何かをすると被害が飛んでくるので。だったらおとなしくしているほうが被害がこないっていう感覚。自分の世界がすごくあって、それが中心になっているので、周りは迷惑しかこない。じっとしていてほしいとずっと思っている」と吐露した。

焼肉店の件については「相談はないです。全くない。一切ない。何もない。本人から直接伝わればいい方。周りから聞くとかはある」とコメント。

これについて石田は「相談はしています。けど聞いてくれない」と反論していた。