²Æì¤Î³¤¤òÄ¯¤á¤ëÐÊ¤Þ¤¤¤Ë¥Õ¥¡¥óÀä»¿
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÌø³ÚÍ¥Ìï(35)¤ÎºÊ¤Ç½÷Í¥¤ÎËÅÄ¥¨¥ê¡¼(36)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£15ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ì¼¤Î¶á±Æ¤ò¸ø³«¤·¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤Ë¾®¤µ¤«¤Ã¤¿Ì¼¤¬º£Æü¤Ç15ºÐ¡ª¡ª¤ªÃÂÀ¸Æü¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡ÖÆü¡¹¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤âÍ¦µ¤¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹ ºÇ¹â¤Ë¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤è¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢²Æì¤Î³¤ÊÕ¤Ç»£±Æ¤·¤¿Ì¼¤Î¸å¤í»Ñ¤È¡¢ÀÖ¤óË·¤À¤Ã¤¿º¢¤ÎÌ¼¤òËÅÄ¤¬Êú¤Ã¤³¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£13Æü¤Ë15ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö15ºÐ¡ªÁá¤¤¡¢Áá¤¹¤®¤Þ¤¹¤¥¡£¤³¤Î´Ö»º¤Þ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ë¡Ä¾Ð¡×¡Ö¾®¤µ¤«¤Ã¤¿Ì¼¤µ¤ó¤ò¸«¤Æ¡¢¤³¤ó¤ÊÈþ¾¯½÷¤¬¤³¤ÎÀ¤¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Í♡¤È»×¤Ã¤¿»ö¤òº£¤Ç¤â³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿º£¤â¤¤Ã¤ÈÈþ¤·¤¤ÁÇÅ¨¤Ê½÷À¤ËÀ®Ä¹¤·¤¿»ö¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¡¢¤â¤¦¤¹¤Ã¤«¤êÁÇÅ¨¤Ê¥ì¥Ç¥£¤Ç¤¹¤Í¢ö ¥¨¥ê¡¼¤Á¤ã¤ó¤â¥Ñ¥Ñ¤â¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡ËÅÄ¤Ï¡¢2010Ç¯1·î14Æü¤Î21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë19ºÐ¤ÎÌø³Ú¤Èº§°ùÆÏ¤òÄó½Ð¡£Æ±Ç¯10·î¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£