¡Ö¥â¥Æ¤Ê¤¤Ìõ¤¬Ìµ¤¤¡×39ºÐ¸µKAT-TUNà¼êÎÁÍýáÈäÏª¤ËÈ¿¶Á¡Ö¶ìÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤♡¡×
àÎÁÍýÃË»ÒáµµÍü¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸ÈÓ¤È¤Ï¡Ä
¡¡¸µKAT-TUN¤ÎµµÍüÏÂÌé(39)¤¬YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¼êÎÁÍý¤òÈäÏª¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤Ç¥¢¥ì¥ó¥¸ÎÁÍý¡£µµÍü¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æºî¤ë¥¢¥ì¤Ë¶ìÀï¡©¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢X¤ÇYouTube¤ËÎÁÍýÆ°²è¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡µµÍü¤ÏºòÇ¯12·î¤ËYouTuber¤Î¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼(32)¤ÎYouTube¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£¤½¤ÎºÝ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼ÂÐ·è¤Ç¾¡Íø¤·¡¢1Ç¯·ÀÌó¤Ç2¥«·î¤Ë1²ó¡¢¤Ï¤¸¤á¤·¤ã¤Á¤ç¡¼¤«¤éÀÅ²¬¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤òÂ£¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¡£º£²ó¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¤½¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò»È¤¤¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¤¿¤á¤Ë¡Öºù¤¨¤Ó¤Î¤¿¤Þ¤´¾Æ¤¡×¡Ö¤ª¤Ä¤Þ¤ß¤·¤é¤¹¥Ô¥¶¡×¡Ö¥Í¥®¶Ì¥È¥íÐ§¡×¤Ê¤É¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤ÈÓ¤òºî¤Ã¤¿¡£¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÍñ¾Æ¤½éÄ©Àï¤Ï°Õ³°¡ª¡×¡ÖÍñ¾Æ¤¤òÅ¬Åö¡©¤Ëºî¤Ã¤¿¤Î¤ËÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÎÁÍý¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë»Ñ¤¬ÄÁ¤·¤¯¤Æ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖÃËÈÓ¤Ã¤Æ´¶¤¸¤ÇÎÉ¤¤¤Ê¡¼¡×¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥¹¥í¡¼¾¡¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¾Ð¡×¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤Ë²Ã¤¨¤ÆÎÁÍý¤â¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥â¥Æ¤Ê¤¤Ìõ¤¬Ìµ¤¤¡×¡Ö±ü¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤¬Á¢¤Þ¤·¤¤♡¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£