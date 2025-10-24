¡ÖTV¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ!¡×à·ÝÇ½³¦¤Û¤Ü°úÂàá¤«¤é5Ç¯¡Ä»Ð¤Ï»³ÅÄÍ¥¡¢µÁ·»¤Ï¾®·ª½Ü¡Ä¼ÒÄ¹½¢Ç¤¤Î¸µ¥¿¥ì¥ó¥Èà»ÐÄï¶¦±éá¤Ë´¿´î¤ÎÀ¼¡ÖÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡×
¤¤ç¤¦¤À¤¤¡¢Éã¤ò¸ò¤¨À¹¤ê¾å¤¬¤ë»Ñ¤Ë¥Õ¥¡¥ó´¿´î
¡¡à·ÝÇ½³¦¤Û¤Ü°úÂàá¤ò¹ðÇò¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¸µ¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±é»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡ÖÝ¯°æ¡¦ÍµÈ THEÌë²ñ¡×(TBS)¤Î¸ø¼°£Ø¤¬¸ø³«¤·¤¿ÈÖÁÈ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï»³ÅÄ¿ÆÂÀÏ¯¤µ¤ó(²Æì¸©½Ð¿È)¡£
¡¡¿ÆÂÀÏ¯¤µ¤ó¤È»Ð¤Ç½÷Í¥¤Î»³ÅÄÍ¥¡¢Äï¤ÇÀ¼Í¥¤Î»³ÅÄ¿ÆÇ·Ûê¡¢¥Æ¥ì¥Ó½é½Ð±é¤È¤Ê¤Ã¤¿Éã¿Æ¤ò¸ò¤¨¤¿¥È¡¼¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢SNS¾å¤Ç¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿¿ÆÂÀÏ¯¤µ¤ó¤¬¡¢»Ð¤ÎÍ¥¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë»öÌ³½ê¤Î¼ÒÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö»³ÅÄ¤Î¿Æ¤Á¤ã¤ó¤À¡¼¡ª¡ª¡ªÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¡Á¡£¡×¡Ö¤¨¡¢»³ÅÄÍ¥¤ÎÄïµ×¤·¤Ö¤ê¾Ð¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Î¡Ä¡ª¡×¡Ö¤Ò¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤Ã¤µ¤·¤Ö¤ê¤Ë¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤ß¤é¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡ÖÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¿ÆÂÀÏ¯¤µ¤ó¤Ï2021Ç¯¤ËX¤Ç¡Ö¤½¤¦¤¤¤¨¤ÐºòÇ¯»öÌ³½ê¤â¤ä¤á¤Æ·ÝÇ½³¦¤â¤Û¤Ü°úÂà¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÇò¡£23Ç¯3·î¤ËÁ°Ç¯·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·Æ±Ç¯4·î¤Ë¤ÏºÊ¤Ç¸µSUPER¡ùGiRLS¤ÎÅÏîµ¹¬°¦¤ÎSNS¤ÇÂè1»ÒÃÂÀ¸¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£»Ð¤ÎÍ¥¤ÏÇÐÍ¥¤Î¾®·ª½Ü¤È12Ç¯¤Ë·ëº§¤·¡¢4»ù¤ÎÊì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£