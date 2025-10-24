¡ÖÃå¤Æ¤Þ¤¹¡¢°ì±þ¡Ä¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ëà¶»¸µ¤ËÃíÌÜáÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ó!?¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¤!¡×¡Ö¤¤¤ä!¤³¤ì¤ÏÃå¤Æ¤Ê¤¤!!ÀäÂÐ¤ËÃå¤Æ¤Ê¤¤!¡×È¿¶ÁÂ³¡¹
¡Ö¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ä¤Ð¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×
¡¡¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬à¶»¸µ¤ËÃíÌÜá¤òÅê¤²¤«¤±¤ë¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¡ÖÉþ¤ÏÃå¤Æ¤Þ¤¹¡¢°ì±þ¡£¡×¤Èà¤ªÃÇ¤êá¤òÆþ¤ì¤¿ÂçÃÀ¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤Æ¡¢¥¥ì¥¤¤¹¤®¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÄÖ¤ê¡¢¥Ï¥ï¥¤¤Ç¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤ëÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¤Î¤Ï¸µAKB48¡¢SKE48¤ÎµÜß·º´¹¾¡£
¡¡Âç¤¤Ê»®¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¥Ù¥¢¥È¥Ã¥×¤òÃå¤¿µÜß·¤Î¶»¸µ¤¬¤ª»®¤Ë±£¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤Þ¤ë¤ÇÍç¤Î¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë»Ñ¤Ë¡ÖÉþ¤ÏÃå¤Æ¤Þ¤¹¡¢°ì±þ¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤ä!¤³¤ì¤ÏÃå¤Æ¤Ê¤¤!!ÀäÂÐ¤ËÃå¤Æ¤Ê¤¤!¡×¡Ö²Ä°¦¤¤♡¤Ç¤âÍÎÉþ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¤è¡¼¡×¡Ö°ì½ÖÉþÃå¤Æ¤Í¡¼¤Î¡©¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö¤¨¡¢¼Ì¿¿¤ä¤Ð¤¹¤®¤Æ¥Ó¥Ã¥¯¥ê¡×¡Ö°ì½Ö¥É¥¥Ã¤È¤·¤¿¾Ð¡×¡Ö°ì½Ö¤ó!?¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥Ï¥ï¥¤¤Î¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢¥Ç¥«¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤¤¤è¤Í¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¤¡ªÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÍç¤Ë¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤Ï¤¢¤«¤ó ¾Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£