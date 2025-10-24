11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の公式YouTubeが24日に更新され、予告編が公開された。松本の最新映像が公開されるのは、昨年11月の芸能活動再開発表後、初となる。

この日公開された動画は4本。オリジナル番組「大喜利GRAND PRIX」、「7:3トーク」、「芯くったら負け！実のない話トーナメント」、「ダウプラボイス」の31秒の予告編がアップされた。

「大喜利GRAND PRIX」の予告編では、「お題を芸人が持ち寄る令和の新たな大喜利バトル開幕」というナレーションが流れ、「千原兄弟」の千原ジュニア、「ロングコートダディ」の堂前透、「ななまがり」の森下直人、「真空ジェシカ」の川北茂澄が映された。

さらに、松本が「そっち（プレイヤー）に参加したかったんですけど、プライベートな問題がまだ解けてないんで」と口にして笑いを取る場面が公開された。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本、浜田の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始される。