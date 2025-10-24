11月1日に開始する「ダウンタウン」の松本人志（62）と浜田雅功（62）による独自のインターネット配信サービス「DOWNTOWN＋（ダウンタウンプラス）」の事前登録が24日にスタートした。これを受け、公式サイトへのアクセスが集中し、会員登録の際に必要な「認証コード」が届きにくい事象が発生していることが明らかになった。

DOWNTOWN＋の公式Xで、「現在、事前登録サイトへのアクセス集中により、一部のお客様において、会員登録の際に必要な「認証コード」が届きにくい事象が発生しております」と報告。

「正常に受信・ご登録が完了しているお客様もいらっしゃいますが、もし認証コードが届かない場合は、大変お手数ですが、しばらく時間をおいてから再度、登録/ログインのお手続きをお試しいただきますようお願い申し上げます」と呼びかけた。

SNSには「事前登録完了しました」「登録した！」「もちろん年額プラン」「とりあえずdowntown+に一ヶ月だけ登録してみた」などの反響が寄せられていた。

◇DOWNTOWN＋ アプリから動画を視聴する仕組みで、スマートフォン、テレビ、パソコンで視聴が可能。ダウンタウン、松本、浜田の3カテゴリーで動画コンテンツを展開。月額1100円、年額1万1000円（いずれも税込み）。今月24日に公式サイトで事前申し込み受け付けが開始される。