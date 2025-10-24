プロ野球DeNAの元ヘッドコーチで野球解説者の高木豊氏（66）が、2025年10月23日にユーチューブを更新し、同日行われたドラフト会議を振り返り、DeNAが佐々木麟太郎内野手（スタンフォード大、20）を1位指名した理由を独自分析した。

「DeNAはある程度、リサーチしている」

DeNAはドラフト1巡目で佐々木を指名した。サプライズ指名に会場に詰め掛けた野球ファンが沸いた。さらに、ソフトバンクが佐々木を1位指名すると、会場から驚きの声が飛び交った。

DeNAとソフトバンク2球団の競合となり抽選へ。DeNAは相川亮二監督（49）、ソフトバンクは城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO）が抽選し、結果、ソフトバンクが佐々木との交渉権を獲得した。

12年にDeNAのヘッドコーチを務めた高木氏は、古巣の佐々木1位指名に「びっくりした」と振り返り、1位指名した理由を独自の視点で解説した。

「（DeNAは）ある程度、リサーチしている。『ドラフトにかけたらどうなるか』ということどまで、おそらく話はしている。じゃないと失礼。即戦力とは言わないが、DeNAの意図とすれば、2027年から（セ・リーグが）DHを導入する。（佐々木は）若いがバッティングを考えると、パタッとはまる。パワーや、ミート力を考えると、DHにはまる選手」

抽選で外したDeNAは、外れ1位で小田康一郎内野手（青学大、22）の交渉権を獲得した。小田は右投げ左打ちの1塁手で、大学通算9本塁打、3度ベストナインに輝いた。今夏の日米大学選手権に日本代表として出場するなど、大学トップレベルの実力者だ。

「佐々木は世界に飛び出して発信していけるような素晴らしい選手」

高木氏は、DeNAが外れ1位で小田を指名した理由について、次のように説明した。

「ちょっと小柄だが堅実。（内野手には）森（敬斗）とか、石上（泰輝）、林（琢真）もいるけど、いろいろ考えると補強をしておかないと。そこら辺の層を厚くしておきたい。例えば、（タイラー）オースティンが抜けて、牧（秀悟）がファーストに回った時に、宮崎（敏郎）と筒香（嘉智）が併用になってくると、いろいろな動きができるように小田を取ったと思う」

また、スポーツ紙の報道によると、相川監督はドラフト終了後に報道陣の取材に対応し、佐々木を1位指名した理由について、こう説明したという。

「人間的にも素晴らしくて、本当にいちチームというよりも、日本、世界に飛び出して、発信していけるような素晴らしい選手だというところで、チーム全体でそういう結果になったのかなと思います」

岩手県出身の佐々木は、大谷翔平の母校・花巻東高校出身。高校時代に甲子園出場の経験を持ち、卒業後に渡米した。身長184センチ、体重120キロで、高校通算140本塁打を記録した。