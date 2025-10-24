

左が松田邦紀・前ウクライナ大使、右が吉田成之・共同通信ロシア・東欧ファイル編集長（撮影：今井康一）

ウクライナ戦争の早期終結を目指すアメリカのトランプ大統領だが、その仲介工作は迷走し続けている。意気込んで臨んだ2025年8月のアラスカでのプーチン・ロシア大統領との首脳会談は停戦合意に至らず、大失敗に終わった。続いて10月半ばにブタベストでの開催予定を宣言したプーチンとの2回目の会談は結局、両首脳の思惑のすれ違いから開催すら見送りになった。

交渉の舞台裏で、一体、何が起きているのか。そして高市早苗新首相が誕生したばかりの日本はウクライナ情勢にどう対応すべきなのか。共同通信ロシア・東欧ファイル編集長の吉田成之氏と、前ウクライナ大使の松田邦紀氏が対談した。

吉田 ブダペストでの2回目の米ロ首脳会談はなぜ、見送られたのか。

松田 開催してもアラスカ会談と同様、プーチンが停戦に応じず、失敗に終わる可能性が高いとトランプが認識したからだ。10月16日にプーチンが掛けてきた電話でブダペストでの開催に合意したが、その後、ルビオ国務長官が行ったラブロフ外相との電話会談では停戦実現に向けた言質が取れなかった。勇んでブダペストでの会談開催を発表した際に、トランプは肝心の停戦実現を巡り、プーチンとの間で話を詰めていなかったのだろう。お粗末な話だ。

吉田 トランプは10月17日、訪米したウクライナのゼレンスキー大統領との会談で、「ウクライナは戦争に負けつつある」と言い放った。これより約1カ月前のゼレンスキーとの会談では「ロシアは張り子の虎」だから全領土奪還も可能だと言っていたにもかかわらず、だ。なぜ短期間で彼は判断を変えたのだろうか。

トランプはまた豹変し、トマホーク供与も見送った

松田 ゼレンスキーも欧州も、トランプの豹変には驚いただろうが、トランプは戦況を自分なりに判断して、ウクライナが優位と思えばゼレンスキー側に立ってロシアに圧力を掛ける。その逆の判断をすれば、ロシア側に立ってゼレンスキーに圧力を掛ける。今回はなぜかロシアが最終的に勝つというプーチンの主張を真に受けて、こうなったのだろう。

吉田 トランプはゼレンスキーとの会談で、長距離巡航ミサイル「トマホーク」の供与を条件付きながら、表明する可能性が高いとみられていたが、これも見送った。

松田 トランプの気持ちに立つと、停戦を一日も早く実現するのが至上命題。プーチンを交渉のテーブルに引っ張り出さない限り、戦闘終結はない。この点に限って言えば、ウクライナも欧州も同じ立場だ。

9月以降、トランプはロシア領内奥地を攻撃できるトマホークのキーウへの供与をちらつかせてロシアに圧力を掛けた。その結果、ゼレンスキーとの会談直前という絶好のタイミングでプーチンから米ロ首脳会談を提案する電話が掛かってきた。これにトランプは飛びついた。実際に供与しなくても、結果的に圧力材料になったのだから、これで解決するなら供与しなくてもよいではないか、というのがトランプの判断だ。

吉田 ロシア軍の春から夏にかけての大攻勢は失敗に終わった。約30万人の戦死傷者を出して、当面大規模な攻勢を掛けられなくなっているというのが現在の米軍の見方だが、なぜトランプはこうした米軍の判断と異なる発言をするのか。

トランプが本音で望んでいることとは？



松田邦紀・前ウクライナ大使（撮影：今井康一）

松田 要するに、トランプが本音で望んでいるのは、侵略者であるロシアを敗北させることではないということだ。トランプが望んでいるのは、戦闘終結により、ウクライナ支援の負担を軽減し、ロシアとのビジネスを広げることではないか。ウクライナともビジネスをしたいということだ。

さらに言えば、結局のところ、トランプとしては、プーチン・ロシアが大国の一角として残るほうが、アメリカが主導する世界のマネジメントにはプラスと思っているのではないか。プーチンとの間で美味しいビジネスをしたいという思惑があるのではないか。

吉田 アラスカ会談直前にロシアとの交渉を担当するウィットコフ中東担当特使が、事前に会談したプーチン氏の発言を誤解して、停戦に前向きとトランプ氏に伝えた。しかし、アラスカではプーチンが初めからまったく停戦に応じる素振りを見せなかった。このため、トランプが会談を早々と打ち切ったと一部で伝えられている。

松田 要するに、トランプは満を持してアラスカに乗り込んだのに、プーチンに袖にされたということだろう。その経緯があるため、今回は自分でプーチンを交渉に引っ張り出さないと戦争が終わらないという判断があったのではないか。

今回はアラスカの二の舞を避けようと、ウィットコフではなく、ルビオ国務長官にロシアの真意を確認させた結果、停戦に応じる姿勢がないことがはっきりしたということだろう。

吉田 10月17日のゼレンスキーとの会談で、トランプは非占領部分も含めた東部ドネツク州の領土正式割譲を求めたが、ゼレンスキーは拒絶した。侵略国であるロシアに領土拡大を許すことをめぐり、両大統領の間では相当きびしいやり取りがあったようだ。

松田 最終的に、現時点での両軍の接触ラインでの停戦のみをブダペストでの協議のテーマにすることでトランプとゼレンスキーは了解した。要するに、この時点でトランプとプーチンの間で早くも思惑のズレが生じていたといえるのではないか。

吉田 このトランプ・ゼレンスキー会談で、プーチンが従来主張しているウクライナ紛争の根本的原因、つまりウクライナの中立化、北大西洋条約機構（NATO）への非加盟の確約について議論したか否かは不明だ。

しかしその後、モスクワでラブロフ外相が根本的原因の排除を求める立場に変更がないと言明したことで、トランプとプーチンの立場の隔たりが依然大きいことが明確になった。

松田 ゼレンスキーはトランプとの会談後、ワシントンから欧州首脳らに電話して今後の対応を相談した。欧州首脳からは、ブダペストで会談を行うことはプーチンを利するだけだとの意見がトランプに寄せられただろう。

結論的には、欧州では自分たちがしっかりしないといけないという話になった。凍結中のロシア資産のうち、約2000億ドルの元本を戦費に組み込むとの決定も近く決まる見通しだ。ウクライナは当面、戦争資金に困らないだろう。今後トランプの強引な仲介がうまくいかなければ、戦争が続くと思う。

ドイツ連邦情報局の新長官マルティン・イェーガーは前駐ウクライナ大使で、わたしもキーウで親しくしていたが、彼は最近、ロシアによるNATOへの攻撃が2029年より前に起こる可能性があると警告した。

欧州は近い将来、ロシアの侵略に直面する可能性があると判断しており、防衛準備に本気だ。ここがトランプ政権と大きく異なる点だ。欧州は仮に停戦が実現しても、ロシアに対するガードを下げるつもりはない。次の侵攻までの戦間期に過ぎないと警戒している。

ウクライナは欧州と協力して、ロシアの継戦能力を奪うための石油・燃料関係施設へ自前のドローンやミサイルによる攻撃を拡大するだろう。

求められる高市政権の外交姿勢

吉田 発足したばかりの高市政権にとって、ウクライナ情勢を巡る課題は何か。ご意見をお聞きしたい。

松田 改めて、ウクライナ支援および対ロ制裁の再強化が重要だ。

難問は、ロシア産液化天然ガス（LNG）輸入継続問題だ。ベセント米財務長官が最近、先進7カ国（G7）財務相・中央銀行総裁会議のためにワシントンを訪れた加藤勝信・前財務相と会談し、侵攻の戦費調達を支えるロシア産エネルギーの輸入停止を日本に期待していると伝えたからだ。

日本は極東サハリンでの開発事業「サハリン2」からLNGを調達しており、要望にどう対応するかが問われている。ベセント長官はその後、ウクライナとの戦闘終結に向けたロシアの取り組みが不十分だとして、ロシアの石油大手ロスネフチとルクオイルに制裁を科すと発表し、日本を含むG7に協力を求めると表明した。それだけに高市政権もロシアへのエネルギー依存率を下げる方向で動き出す必要に迫られている。



吉田成之・共同通信ロシア・東欧ファイル編集長（撮影：今井康一）

吉田 9月に北京の天安門広場で実施された軍事パレードで中国、ロシア、北朝鮮の首脳が天安門に並んで登場した。アメリカや日本など西側と渡り合う構えを見せた事態に対し、日本政府の対応は弱かったと思う。

松田 そう思う。夏の参院選以降に生じた3カ月の外交空白期間の影響は大きかった。従来ならロ朝関係が上手くいくと、中朝関係はぎくしゃくするのが常だ。しかし、今は中朝が軍事面でも関係を強化し、3カ国の足並みが揃ってしまった。これはまったく新しい状況だ。

日本ではかつては中国への牽制目的で日ロ関係を改善するという外交があったが、中ロ朝協力の安全保障上の意味をしっかり踏まえて、欧米との安保対話と協力を強化することを期待する。

（吉田 成之 ： 新聞通信調査会理事、共同通信ロシア・東欧ファイル編集長）

（松田 邦紀 ： 前ウクライナ大使）