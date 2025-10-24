「第二の心臓」足裏のマッサージで体全体の気のめぐりを整える【その、しんどさは「季節ブルー」】

春のセルフケア② 足裏マッサージで肝の気を整える

東洋医学では、足の裏は「第二の心臓」とも称されるほど重要な部位で、全身のエネルギーの通り道である「経絡」が多く集中し、五臓六腑と深く関連するツボも多数存在しています。

春に強く影響を受ける「肝」の経絡は、足の親指から始まり、足の裏をめぐって体の上部へとつながっています。足裏マッサージは肝の「気」の流れをスムーズにし、体全体の気のめぐりを整える効果的なセルフケアです。

足裏を手のひらで揉みほぐしたり、指の腹でていねいに押したりするだけでなく、親指の付け根、土踏まず、かかとなどを刺激してみましょう。ゴルフボールやテニスボールを足裏で転がすのも良い方法です。

また、足の裏にある「湧泉」というツボは、生命エネルギーの源である「腎」の「精」が湧き出る場所です。この湧泉を刺激することで、冷えを改善し、下半身の気のめぐりを活性化させ、全身のエネルギーを高めることができます。

春は、肝の気が上逆（下から上に逆流）しやすい時期。足裏マッサージは、上部に偏りがちな気を下へ降ろす作用も促すため、これらの症状の緩和にもつながります。

【湧泉】足でグーをしたとき、足裏で一番へこむところ

春のセルフケア③ 深呼吸で気の滞りを解消

ゆっくりした深呼吸、中でも腹式呼吸は、特に春におすすめです。なぜなら、肺の機能を高め、全身の気のめぐりをスムーズにするからです。肺は気を支配する重要な役割を担っており、呼吸を通じて新鮮な気を取り入れ、不要な気を排出することで、気の分散と循環を調節しています。

肺の機能を高めることで、春の不安定な時期に生じやすい心と体の不調を軽減し、より活力ある毎日を送るための土台を築くことができます。

【出典】『その、しんどさは「季節ブルー」』著：長沼睦雄