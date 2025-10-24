ZMF¡¢¥°¥ê¥ë¤ËËÜÊª¤ÎÌµ¹¤ºà¤òºÎÍÑ¤·¤¿³«Êü·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖBokeh Open¡×
¥Ö¥é¥¤¥Èー¥ó¤Ï¡¢ZMF¥Ö¥é¥ó¥É¤Î³«Êü·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖBokeh Open¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥«¥éー¤Ï¥Î¥¯¥¿ー¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡¢¥¨¥ó¥Ðー¥¹¥Èー¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î2¿§¡£²Á³Ê¤Ï192,500±ß¡£
¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¡ÖBokeh¡×¤Î¥ªー¥×¥ó¥¿¥¤¥×¡£¥»¥ß¥Ýー¥¿¥Ö¥ë¤Ç¡¢¶îÆ°¤·¤ä¤¹¤¤¥¤¥ó¥Ôー¥À¥ó¥¹80¦¸¤ÎLCP¥É¥é¥¤¥Ðー¤òÅëºÜ¡£½é¤á¤Æ¥°¥ê¥ë¤ËËÜÊª¤ÎÌµ¹¤ºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢Å·Á³ÁÇºà¡¢¹âµé¥ì¥¶ー¡¢Àº¹ª¤Ê¶âÂ°²Ã¹©¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Î¥¯¥¿ー¥ó¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å
ÆÈ¼«¤ÎÂÊ±ß·Á¥«¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¡¢³«Êü·¿¥Ø¥Ã¥É¥Õ¥©¥ó¸þ¤±¤ËÆÃÊÌ¤Ë¥Á¥åー¥Ë¥ó¥°¤µ¤ì¤¿Atrium Damping System¤òÅëºÜ¡£Êñ¤ß¹þ¤Þ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¹¥Æー¥¸¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤Ï¡¢ÀìÍÑ¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿Caldera¥¤¥äー¥Ñ¥Ã¥É¤òºÎÍÑ¡£¡Ö¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥ªー¥Ç¥£¥ª¥×¥í¥Õ¥¡¥¤¥ë¤ò¼Â¸½¤·¡¢¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°ÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤µ¤»¤ë¡×¤È¤Î¤³¤È¡£
¥¹¥È¥Ã¥¯ÊÔ¤ß¹þ¤ß¥±ー¥Ö¥ë¤¬ÉÕÂ°¤·¡¢¥×¥é¥°¤Ï6.35mm¥¹¥Æ¥ì¥ªÉ¸½à¡¢4.4mm¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢XLR¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£
´¶ÅÙ¤Ï103dB/mW¡£½ÅÎÌ¤Ï480¡Þ30g¡£