簡単なのに本格見え！100均アイテムで作る秋の真鍮風キャンドルスタンド
こんにちは、DIYクリエイター＆整理収納アドバイザーのMilyです。
DIYで収納を工夫して、家族みんなが過ごしやすいおうち作りを目指しています。
今回は秋のインテリアにぴったりな１００均アイテムで作る高見えキャンドルスタンドの作り方をご紹介します♪
プラスチックのお皿やショットグラスを使って、まるで真鍮雑貨のような雑貨が作れます。
１００均アイテムでお手頃に作れるが嬉しいポイントです(*^^*)
手軽なのに本格見えするので「お部屋を秋仕様にしたい」「気分を変えたい」
そんな方にもぴったりです♪
短時間でできるので、週末のプチDIYにもおすすめです♪
用意するもの
・ふちがアンティーク風のプラスチックのお皿（ダイソー）
・ショットグラス（ダイソー）
・強力ボンド（ダイソー）
・ドライフラワー風フェイクフラワー（ダイソー）
・キャンドル（ダイソー）
・アクリルガッシュ（ターナー色彩）
・グルーガン
※飾ることが目的なのでキャンドルは実際に火をつけませんが光らせたい場合はLED式のキャンドルを使用してください。
■（1）真鍮風にペイントする
まず、アクリルガッシュのアンティークゴールドをメラミンスポンジで塗ります。ショットグラスも同じように塗っておきます。
※プラスチックやガラス製品を塗る時は下地材など必要ですが、今回は手で触ったりせず、飾るだけのものなので工程を省いています。（爪や突起物でこすると剥げるので注意してください。）
アクリル絵の具はゴールド系のものでしたらOKです
■（2）真鍮風ペイントに深みを入れる
アンティークゴールドが乾いてからアクリルガッシュのブラックをスポンジに少しつけて表面をこすります。
このひと手間で、表面にムラを表現できて本物の真鍮のように深みが出るんです。
■（3）土台を作る
乾いたら、プラスチック皿の底にショットグラスを逆さにしてボンドで接着します。
これで脚の部分ができます。
■（4）キャンドルを固定する
キャンドルの底にもボンドをつけて、お皿の真ん中に接着します。
■（5）フェイクフラワーをアレンジする
キャンドルの周りにドライフラワー風フェイクをグルーガンで固定します。
花の高さや色のバランスを見ながらふんわり放射状に配置するのがコツ〇
■（6）完成！
世界にひとつだけの秋色キャンドルスタンドの完成です♪
玄関やダイニングテーブルに置くだけでお部屋が一気に秋モードになります(*^^*)
フェイクフラワーなのでお手入れ不要♪
木の実やモミのフェイクグリーンなどにかえればクリスマスのディスプレイにも良いですよ。
１００均アイテムだけで手軽で短時間で作れるのでぜひ挑戦してみてください！
作＝Mily
