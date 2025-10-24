◇NBA ウォリアーズ137ー131ナゲッツ（2025年10月23日 チェイス・センター）

NBAウォリアーズは23日（日本時間24日）本拠地でナゲッツと対戦。延長戦の死闘の末に開幕2連勝を飾った。

21日（日本時間22日）の敵地開幕戦でレイカーズに勝利したウォリアーズ。この日が本拠地開幕戦となった。

前半は61―70と9点リードを許したが、後半から反撃開始。第3Q残り5分9秒でステフィン・カリーがカッティングからのレイアップシュートを決めた上で、相手の反則も誘って3点プレーを成立させて1点差まで迫った。その後は“ベテラン”アル・ホーフォードがチームを支えるなど接戦の展開が続いた。

第4Q残り22秒。117―120と3点ビハインドの中でチームを救ったのはやはりカリーだ。トップ付近からディープスリーを決めて同点に追いついた。シュートが決めてカリーが吠えると、本拠地ファンは大熱狂となった。

120―120で延長戦に突入すると、開始早々にカリーが決めた3Pシュートを口火にリードを広げて延長戦の死闘を制して2連勝を飾った。

カリーは6本の3Pシュートを含むチーム最多42得点の大活躍でチームをけん引した。

対してナゲッツはアーロン・ゴードンが7本ミス無く3Pシュートを決めて、前半だけで25得点の躍動。その後もゴードンが50得点、ニコラ・ヨキッチも21得点13リバウンド10アシストのトリプルダブル達成、ジャマール・マレーが25得点10アシストのダブルダブルと全力を出し切ったが、ウォリアーズに逆転負けを喫した。

▼ステフィン・カリー 自分の役割を理解し、ポジションを取るために相手にプレッシャーをかけながら動いている。もちろん、シュートを決めることも必要。自分たちは、この試合で想像できる限り最も規律正しくプレーした。（レイカーズ、ナゲッツに2連勝について）まだ完璧ではありません。ただ、良いスタートを切るための緊張感を持ってプレーしている。