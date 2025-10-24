µð¿Í¡¡17Ç¯ºå¿À¥É¥é1¤ÎÇÏ¾ì»©Êå¤òÀïÎÏ³°¡Ö¸½ÌòÂ³¹Ô¤·¤¿¤¤¡×¡¡°éÀ®¤ÎºäËÜÍ¦¿Í¡¢³ûÂÇ±ÍÆó¤â
¡¡µð¿Í¤Ï24Æü¡¢ÇÏ¾ì»©ÊåÅê¼ê¡Ê30¡Ë¤È°éÀ®¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÊá¼ê¡Ê23¡Ë¡¢³ûÂÇ±ÍÆóÅê¼ê¡Ê21¡Ë¤Î3Áª¼ê¤ÈÍèµ¨·ÀÌó¤ò·ë¤Ð¤Ê¤¤¤³¤È¤òÄÌÃ£¤·¤¿¡£
¡¡ÇÏ¾ì¤Ï17Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¤·¡¢23Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¸½Ìò¥É¥é¥Õ¥È¤Çµð¿Í¤Ë²ÃÆþ¡£±¦ÏÓ¤Ï¡Ö¸½ÌòÂ³¹Ô¤·¤¿¤¤¡£²ÈÂ²¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥È¥é¥¤¥¢¥¦¥È¤â¼õ¸³¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤·¤¿¡£
¡¡µð¿Í¤Ç¤Ï2Ç¯´Ö¤Ç9ÅÐÈÄ¤Î¤ß¤Ë½ª¤ï¤ë¤â¡Ö¤â¤Ã¤È1·³¤ÇÅê¤²¤Æ¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¤½¤¦¤â¤¤¤«¤º¤Ë¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥àÃå¤ì¤Æ¡¢´ÆÆÄ¡¢¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤ó¤È¤«¤Ë¤¹¤´¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ºå¿À¤Î¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç¥×¥í¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ëµåÃÄ¤Îµð¿Í¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¡£¡ÖËÜÅö¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¤¤¤¤·Ð¸³¤¬¤Ç¤¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿30ºÐ¡£¡ÖÂÎ¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À¸µµ¤¤Ç¤¹¡×¤È¸½ÌòÂ³¹Ô¤òÌÜ»Ø¤·¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡°éÀ®¤ÎºäËÜÍ¦¤Ï20Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È6°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£¥Á¡¼¥à¤ÎÂçÀèÇÚ¡¦ºäËÜÍ¦¿Í¤ÈÆ±À«Æ±Ì¾¤ÇÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¬¡¢»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¤¸¤¯°éÀ®¤Ç1¥á¡¼¥È¥ë95¤ÎÂç·¿º¸ÏÓ¤Î³ûÂÇ¤Ï21Ç¯°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È5°Ì¤ÇÆþÃÄ¡£3·³¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¤òÂ³¤±¤¿¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤â»ÙÇÛ²¼¤Ë¾å¤¬¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£