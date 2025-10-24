今日もおつかれさま。へとへとの夜を救う【おかかチーズおにぎり】
へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）
モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。
とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。
※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店2』から一部抜粋・編集しました。
■火曜日のおかかチーズおにぎり
■おかかチーズおにぎり
材料（1人分・2個）
ごはん…1杯
プロセスチーズ…1個（13g）
A かつお節…2g（小1パック）
しょうゆ…小さじ1
ごま油…小さじ1
作り方
1. プロセスチーズを1cm角に切る。
2. ボウルにごはんとA、1を入れて混ぜる。
3. 2等分して三角に握る。これを2個作る。
・ごはんの「1杯」は、丼・カレー・オムライスなどは200gくらい、おにぎり・お茶漬けなどは150〜180gくらいで、食べる量に合わせて調節してください。
著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店2』