おかかチーズおにぎり


へとへとで居残り残業。もしもできたての夜食が届いたら／疲れた人に夜食を届ける出前店（1）

モヤモヤが止まらない、早く寝たいのに寝付けない……。そんなへとへとのあなたに、夜食の出前店が癒やしのひと皿を届けます。

とある町の片隅で、クマがはじめた夜食の出前店。従業員は、サケ、ゴリラ、ネコ。彼らの仕事は、お疲れの人へ夜食を出前すること。心も体もぐったりでご飯も作る気力が出ない…。そんなストレスフルな感情を、おいしい夜食が救い上げてくれるのです。

「こんな夜食が届いたらいいな」という癒しのエピソードとともに、料理初心者でも簡単に作れるレシピをご紹介します。

※本記事は中山有香里著の書籍『疲れた人に夜食を届ける出前店2』から一部抜粋・編集しました。

キャラクター相関図


■火曜日のおかかチーズおにぎり

…なんか…普通に住んでない…？


■おかかチーズおにぎり

材料（1人分・2個）

ごはん…1杯

プロセスチーズ…1個（13g）

A かつお節…2g（小1パック）

　しょうゆ…小さじ1

　ごま油…小さじ1

作り方

1. プロセスチーズを1cm角に切る。

2. ボウルにごはんとA、1を入れて混ぜる。

3. 2等分して三角に握る。これを2個作る。

・ごはんの「1杯」は、丼・カレー・オムライスなどは200gくらい、おにぎり・お茶漬けなどは150〜180gくらいで、食べる量に合わせて調節してください。

著＝中山有香里／『疲れた人に夜食を届ける出前店2』