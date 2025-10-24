女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK朝の連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）の公式インスタグラムが24日までに更新され、トキと銀二郎の別れのシーンについて投稿した。

同アカウントは「お互いのことを思い合う二人。自分の本当の気持ちと向き合って、選んだ答えでした」とコメントし、郄石が演じるトキと俳優の寛一郎が演じるトキの夫・銀二郎が向かい合って話す姿を公開。

24日に公開された第20話では、東京にいる銀二郎の元にやってきたトキが「私…松江に帰ります。ごめんなさい、銀二郎さん、ごめんなさい」「あの人たちを放っておくことはできません」と夫に別れを告げ、松野家の家族が待つ松江へ帰った…という展開だった。

これに対し、「このシーンが必ずやってくるのはわかっていたけれど、やはり悲しくなってしまいました」「銀二郎ロスです」「スピンオフでその後の銀二郎さん追って欲しいくらい」「とても切ないですね」「分かってはいたけど…これは辛い」「互いを尊重しましたね」といった反響が寄せられている。

朝ドラ通算113作目の同作は「怪談」などで知られる明治時代の文豪ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）の妻・小泉セツをモデルに、夫婦の絆を描く物語。ヒロイン・松野トキ役を郄石が、八雲がモデルとなったヘブン役を俳優のトミー・バストウが務める。