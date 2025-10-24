¡Ú ¾åÇòÀÐË¨²» ¡Û¡Ö»°ÅÀ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×°õ¾ÝÇÉ¤ÎºîÉÊ¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¡ÖÆ±¤¸¡È¥â¥Í¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·...¡×
ÇÐÍ¥¡¦¾åÇòÀÐË¨²»¤µ¤ó¤¬Å¸Í÷²ñ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¡Ö¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û½êÂ¢ °õ¾ÝÇÉ¡¼¼¼Æâ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡×¤Î¼èºà²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¾åÇòÀÐË¨²» ¡Û¡Ö»°ÅÀ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×°õ¾ÝÇÉ¤ÎºîÉÊ¤ò¤ª¤Í¤À¤ê¡ÖÆ±¤¸¡È¥â¥Í¡É¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·...¡×
¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ê¡¢°õ¾ÝÇÉ¤¬¹¥¤¤À¤È¤¤¤¦¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡È°ìÈÖ¤Ë»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢³¨¤È¤Î¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤µ¡£»þÂå¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÊë¤é¤·¤ÎÍÍ¼°¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¸³è¤ÎËÜ¼Á¼«ÂÎ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢³¨¤ò¸«¤Æ¤¤¤ëÆâ¤Ë¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦½Ö´Ö¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÊ¬¤«¤ëÊ¬¤«¤ë¡ª¡×¤Ã¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Ê¬¤Ëµ¤ÉÕ¤¤Þ¤·¤¿¡É ¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï ¡È¼«Âð¤Ë¤¤¤ë¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¡¢¤è¤½¹Ô¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÁÇ¤ÎÉ½¾ð¤â¤È¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¡£°õ¾ÝÇÉ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¼«Í³¤ÊÉ½¸½µ»Ë¡¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¼¼Æâ¤¬¡¢°ì´Ó¤·¤¿¥Æ¡¼¥Þ¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¹½À®¤ÇÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¤È¤Æ¤â¸«¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î³¨¤¬¤«¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÊÉ¤È¤«¾ÈÌÀ¤Ë¤âÁ¡ºÙ¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¡¢¤È¤Æ¤âËþµÊ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡É¤È¡¢Å¸Í÷²ñ¤ò½ä¤Ã¤¿´¶ÁÛ¤òÅÁ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
MC¤«¤é¡¢°ì¤ÄºîÉÊ¤ò»ý¤Áµ¢¤ì¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ÎºîÉÊ¤òÁª¤Ö¤«Ê¹¤«¤ì¤¿¾åÇòÀÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÈÂçÊÑÉÔí¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢»°ÅÀ¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡É¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¡¢²ñ¾ì¤«¤é¤Ï¾Ð¤¤¤¬¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÈÁª¤Ù¤Ê¤¯¤Æ¡£°ì¤Ä¤¬¡¢¥¨¥ß¡¼¥ë¡¦¥¬¥ì¤Î²ÖÁÞ¡£¤½¤ì¤È¡¢¥ë¥½¡¼¤ÎÃÝ·¿²Ö´ï¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤¬¡¢¡Ê¥¯¥í¡¼¥É¡¦¡Ë¥â¥Í¤Î¡Ö¿çÏ¡¡×¤Î¥¿¥Ú¥¹¥È¥ê¡¼¡£Æ±¤¸¡Ö¥â¥Í¡×¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤³¤³¤Ï°ì¤Ä¡¢¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡É¤È¡¢¤ªÃãÌÜ¤Ë¤ª¤Í¤À¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥ª¥ë¥»¡¼Èþ½Ñ´Û½êÂ¢ °õ¾ÝÇÉ¡¼¼¼Æâ¤ò¤á¤°¤ëÊª¸ì¡×¤Ï¡¢¹ñÎ©À¾ÍÎÈþ½Ñ´Û¡ÊÅìµþ¡¦¾åÌî¸ø±à¡Ë¤Ë¤Æ2025Ç¯10·î25Æü¡Á2026Ç¯2·î15Æü¤Î´ü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
