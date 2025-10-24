会舘、上期経常が14％増益で着地・7-9月期は赤字縮小

東京會舘 <9701> [東証Ｓ] が10月24日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の経常利益(非連結)は前年同期比14.0％増の3.8億円に伸びたが、通期計画の13.3億円に対する進捗率は28.8％となり、前年同期の27.0％とほぼ同水準だった。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益は前年同期比4.1％増の9.4億円に伸びる計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の経常損益は0.5億円の赤字(前年同期は0.7億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-1.4％→-1.3％とほぼ横ばいだった。



