桜島埠、上期経常が97％増益で着地・7-9月期も74％増益

櫻島埠頭 <9353> [東証Ｓ] が10月24日後場(14:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比96.6％増の2億9100万円に拡大し、通期計画の3億8000万円に対する進捗率は76.6％に達し、5年平均の55.1％も上回った。



会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比41.1％減の8900万円に落ち込む計算になる。



直近3ヵ月の実績である7-9月期(2Q)の連結経常利益は前年同期比74.0％増の1億3400万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の7.4％→10.0％に改善した。



株探ニュース

