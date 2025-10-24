G-DRAGON（BIGBANG）がInstagramのサブアカウント（@8lo8lo8lowme）を更新。「大韓民国大衆文化芸術賞」授賞式でのスーツ姿のオフショットを公開した。授賞式には東方神起やSEVENTEEN（セブンティーン）など、豪華な顔ぶれも登場している。

【写真＆動画】ベロアスーツ姿でウィンクするG-DRAGON／会場入り＆レッドカーペッド／東方神起ユンホ＆チャンミンの上品スーツ姿／兵役中でも輝くビジュアル、SEVENTEENジョンハン＆ウォヌ

■G-DRAGON、艶やかなスーツ姿で文化勲章を受賞

今回、史上最年少で韓国政府より“玉冠文化勲章”を授与されたG-DRAGON。投稿は、授賞式へ向かう車内での華やかなショットからスタート。髪をオールバックにすっきりとまとめ、ベロア素材のスーツに蝶ネクタイを合わせたフォーマルスタイルで圧倒的なオーラを放っている。胸元には、自身のアイコニックなモチーフであるデイジーのブローチを着用した。

続けて、授賞式での写真には、かしこまった場に少し照れるように舌を覗かせた瞬間や、観客の拍手の合間から捉えられたG-DRAGONの姿など、ユーモアと個性が光るショットが並ぶ。6枚目では、デイジーの代わりに“玉冠文化勲章”を胸に掲げ、表彰状を手に大きなウィンクを披露。カラフルなネイルやリング、ブレスレットなど、細部にまでG-DRAGONらしさが滲んでいる。ラストは、会場を後にする後ろ姿で締めくくられた。

なお、『KOREA Dispatch』のInstagramでは、会場入りの映像やレッドカーペットでの写真も公開されている。

■東方神起、SEVENTEENジョンハン＆ウォヌも登場

授賞式には、他にも多くのスターが登場。東方神起のユンホとチャンミンは、揃ってノーブルなスーツスタイルで颯爽と登場した。

また、現在ワールドツアー中のSEVENTEENからはJEONGHAN（ジョンハン）とWONWOO（ウォヌ）が出席。軍服務中とは思えない麗しいスーツ姿に、ファンからは驚きと感嘆の声が寄せられている。