14時の日経平均は699円高の4万9340円、ＳＢＧが237.38円押し上げ 14時の日経平均は699円高の4万9340円、ＳＢＧが237.38円押し上げ

24日14時現在の日経平均株価は前日比699.33円（1.44％）高の4万9340.94円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は702、値下がりは854、変わらずは54。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を237.38円押し上げている。次いでアドテスト <6857>が157.58円、東エレク <8035>が71.72円、ＴＤＫ <6762>が47.22円、ファストリ <9983>が26.67円と続く。



マイナス寄与度は16.77円の押し下げで中外薬 <4519>がトップ。以下、ニデック <6594>が7.33円、任天堂 <7974>が4.88円、住友不 <8830>が3.43円、キッコマン <2801>が3.28円と続いている。



業種別では33業種中16業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、情報・通信、ガラス・土石と続く。値下がり上位には不動産、その他金融、空運が並んでいる。



※14時0分3秒時点



株探ニュース

