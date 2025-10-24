山田優、夫・小栗旬と「匿名の恋人たち」で共演ハン・ヒョジュとの交流話題に「素敵な縁」「家族ぐるみかな？」
【モデルプレス＝2025/10/24】俳優の小栗旬が主演を務めるNetflixシリーズ「匿名の恋人たち」が10月16日より全世界配信された。これを受け、小栗の妻でモデルの山田優と、同作でヒロインを務める・韓国女優のハン・ヒョジュとの交流が話題を呼んでいる。
山田優＆ハン・ヒョジュ、共演時の仲睦まじい様子
本作は、“人に触れられない”“人の目を見られない”という、恋愛には絶望的に向かない男女の恋模様を、実力派の豪華キャストと世界で活躍する日韓のスタッフが集結し、不器用だけど愛おしい大人の恋をコミカルに描いた“ロマンティックコメディ”。
ある理由から人と握手さえ交わせなくなってしまった潔癖な製菓メーカー御曹司の主人公・壮亮を小栗、“視線恐怖症”を抱える天才ショコラティエのハナをヒョジュが演じた。壮亮とハナの不器用な純愛に魅了される視聴者が続出し、大きな反響を呼んでいる。
山田とヒョジュは以前より親交があることで知られているが「匿名の恋人たち」をきっかけに再び話題に。SNS上では「優ちゃんとヒョジュちゃんが仲良しなの知らなかった」「激アツ情報」「家族ぐるみかな？」「旬くんと共演することになるとはすごい偶然」「素敵な縁」などの声が上がっている。
過去には、モデル・ヨンアのYouTubeチャンネルに揃って出演。韓国で食事をする仲睦まじい様子も公開されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
